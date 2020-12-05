Варикоз або коли потрібно йти до флеболога

Варикоз не відразу показує своє справжнє обличчя. У нього є кілька стадій. Спочатку з’являється втома в ногах, тяжкість, набряки. З часом з’являються мало помітні сіточки. Дівчата, які турбуються про свою зовнішність, відразу йдуть до косметолога і видаляють їх. Тільки сіточки – це перші помітні симптоми. За ним можна відстежити початкову стадію захворювання.

Пізніше, темніють і набухають вени, з’являються варикозні вузли, біль в ногах. І тоді пацієнт врешті-решт звертається до лікаря-флеболога.

КОЛИ ПОТРІБНО ЗВЕРНУТИСЬ ДО ФЛЕБОЛОГА?

Помітивши набряки, біль і зміну зовнішнього вигляду вен, не терпіть до останнього. Варикозне розширення вен має прогресуючий характер. Якщо затягувати з його лікуванням, можна зустріти неприємні наслідки: тромбоз, трофічні виразки і тромбофлебіт. Краще зайвий раз пройти обстеження, ніж отримати ускладнення.

Відвідувати флеболога потрібно 1 раз на рік для:

профілактики появи захворювання;

виявлення варикозу на ранніх стадіях;

простеження поточного стану після лікування варикозу.

Якщо в родині хтось лікував варикоз, то потрібно уважніше ставитися до свого здоров’я. Варикоз – це захворювання, яке може з’явитись протягом життя і передається по генах.

У МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» спеціалісти відділення флебології відзначають найбільш поширені захворювання пов’язані з венами, серед яких: судинні сіточки, варикозна хвороба, трофічна виразка, хронічна венозна недостатність та тромбофлебіт. Кожна з цих проблем при тривалому ігноруванні може викликати важкі ускладнення. При перших проявах симптоматики захворювання варто звернутись до лікаря–флеболога.

Залежно від захворювання і стадії його перебігу, у нашому медичному центрі Вам буде надано ефективне лікування.

Записуйтесь на прийом до лікаря-флеболога по телефону: (068) 752 52 52!