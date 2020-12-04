Колектив «Шумського профтехучилища» передав лікарні небулайзери та 100 кілограмів гречаної крупи

У важкий час непростого протистояння медиків з небезпечним COVID-19 на допомогу працівникам Шумської центральної районної лікарні прийшли працівники та студенти однієї з найбільших установ Шумщини – державного навчального закладу «Шумське професійно-технічне училище».



Його директор Федір Куц від імені колективу передав на потреби лікарні 100 кг гречки, вирощеної на полях, які належать училищу. Також медики отримали для лікування хворих набори приладів для інгаляційної доставки фармацевтичного засобу, який використовується для введення ліків у вигляді туману в легені – небулайзери.



Як запевнив Федір Куц, у їхніх планах є ще кілька варіантів допомоги людям у білих халатах.

Заступник головного лікаря Людмила Зінько та лікар-інфекціоніст Василь Бабій від імені медиків закладу подякували за надану допомогу.

Гаврилюк Володимир

Джерело: Шумськ ІНФО