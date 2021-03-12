11:00 | 12.03.2021
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Афіша Тернополя 

Тернополян запрошують відверто поговорити про децентралізацію

tata 0 Views Прокоментуй!
12 березня (п’ятниця), об 13:00 -відбудеться Інтернет-форум Тернопільської області «Зупинити не можна продовжити. Де поставити кому в децентралізації?».
 
Мета заходу  – відверта розмова, щоб почути голос людей, громад та регіонів.
 
Організатор – відомий експерт з місцевого самоврядування
Олександр Солонтай. 
 
Під час форому говоритимуть про: 
 
Ініціативи Президента України 2021 року, щодо змін до Конституції України, Конгресу місцевих та регіональних влад;
 
* Нові правила місцевого самоврядування, новий закон, чи Муніципальний кодекс?
 
* Актуальні законопроекти, які перебувають на розгляді Верховної Ради, що сприяють або суперечать децентралізації;
 
* Cитуація на місцях після адміністративно-територіальної реформи, чи стануть наші громади спроможними?
 
Участь у форумі безкоштовна.
 
Реєстрація для участі в Тернопільській та інших областях, а також для отримання всіх запрошень на події Форуму ТУТ 
 
 
 

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