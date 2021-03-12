Тернополян запрошують відверто поговорити про децентралізацію

12 березня (п’ятниця), об 13:00 -відбудеться Інтернет-форум Тернопільської області «Зупинити не можна продовжити. Де поставити кому в децентралізації?».

Мета заходу – відверта розмова, щоб почути голос людей, громад та регіонів.

Олександр Солонтай. Організатор – відомий експерт з місцевого самоврядування

Під час форому говоритимуть про:

Ініціативи Президента України 2021 року, щодо змін до Конституції України, Конгресу місцевих та регіональних влад; * Нові правила місцевого самоврядування, новий закон, чи Муніципальний кодекс? * Актуальні законопроекти, які перебувають на розгляді Верховної Ради, що сприяють або суперечать децентралізації; * Cитуація на місцях після адміністративно-територіальної реформи, чи стануть наші громади спроможними? Участь у форумі безкоштовна. Реєстрація для участі в Тернопільській та інших областях, а також для отримання всіх запрошень на події Форуму ТУТ