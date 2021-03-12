Тернополян запрошують відверто поговорити про децентралізацію
12 березня (п’ятниця), об 13:00 -відбудеться Інтернет-форум Тернопільської області «Зупинити не можна продовжити. Де поставити кому в децентралізації?».
Мета заходу – відверта розмова, щоб почути голос людей, громад та регіонів.
Організатор – відомий експерт з місцевого самоврядування
Олександр Солонтай.
Під час форому говоритимуть про:
Ініціативи Президента України 2021 року, щодо змін до Конституції України, Конгресу місцевих та регіональних влад;
* Нові правила місцевого самоврядування, новий закон, чи Муніципальний кодекс?
* Актуальні законопроекти, які перебувають на розгляді Верховної Ради, що сприяють або суперечать децентралізації;
* Cитуація на місцях після адміністративно-територіальної реформи, чи стануть наші громади спроможними?
Участь у форумі безкоштовна.
Реєстрація для участі в Тернопільській та інших областях, а також для отримання всіх запрошень на події Форуму ТУТ