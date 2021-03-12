На Тернопільщині шукають волонтерів безоплатної правової допомоги

Система надання безоплатної правової допомоги (БПД) запускає проєкт «Волонтер БПД» та запрошує до співпраці активістів, що бажають розвиватися та допомагати жителям свого регіону дізнаватися більше про їхні права.

Переваги участі у проєкті «Волонтер БПД»

Як зазначають організатори, учасники проєкту отримають:

унікальний досвід співпраці з системою надання безоплатної правової допомоги;

можливість покращити власний рівень правових знань, пройти безкоштовне навчання (тренінги, курси, семінари тощо як у сфері волонтерської діяльності, так і в правовій сфері);

шанс розширити ділові контакти, покращити навички комунікації.

Чим займатиметься волонтер БПД

Завдання волонтерів визначатимуться з урахуванням їхніх побажань, досвіду роботи, освіти, ділових якостей тощо. Зокрема це може бути:

допомога центру з надання БВПД у забезпеченні доступу людей до безоплатної правової допомоги;

проведення правопросвітницької роботи серед населення;

організація надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги;

інші завдання для реалізації повноважень у сфері захисту прав людини.

Хто може стати волонтером БПД

Волонтерами можуть стати громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, є дієздатними та добровільно виявили бажання надавати допомогу, підтримують і розділяють місію, бачення та цінності системи БПД.

Молодь віком від 14 до 18 років може долучитися до проєкту за згодою законних представників (батьків, опікунів тощо).

Скільки часу займатиме волонтерська діяльність

Організатори проєкту очікують, що волонтери витрачатимуть на волонтерську діяльність 1–3 години на тиждень або не менше 4-х годин на місяць.

Як стати волонтером БПД

Заповнити анкету: https://cutt.ly/hlq3RxH ; Пройти дистанційний курс «Основи волонтерської діяльності» та отримати електронний сертифікат: http://academy.legalaid.gov.ua ; Пройти співбесіду з представником центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (БВПД).

Якщо співбесіда пройде успішно, центр з надання БВПД укладе з волонтером письмовий договір та видасть посвідчення волонтера.

Детальніше про проєкт «Волонтер БПД» можна дізнатися:

на сайті системи надання безоплатної правової допомоги за посиланням: https://cutt.ly/vlzStFE ;

або у найближчому центрі з надання БВПД. Знайти найближчий можна на мапі або у переліку центрів.