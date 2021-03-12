10:30 | 12.03.2021
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11 мільйонів: які тротуари дочекаються на ремонт у Тернополі?

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10 березня виконавчим комітетом міської ради було затверджено титульний список капітального ремонту тротуарів Тернопільської міської територіальної громади на 2021 – 2022 роки.

На виконання цих робіт буде спрямовано 11 млн грн з бюджету громади.

Відповідно до рішення, у титульний список капітального ремонту тротуарів включено 16 об’єктів, два з яких – це інвестиційні, ремонтні роботи на них будуть проведені без залучення бюджетних коштів (відповідно до укладеного договору).

Оскільки титульний список сформований на 2021-2021 роки, до кінця цього року капітальний ремонт заплановано провести на частині із зазначених об’єктів, для інших буде замовлено виготовлення проєктно-кошторисної документації, а самі роботи виконуватимуться уже згодом.

Титульний список капітального ремонту тротуарів Тернопільської міської територіальної громади

на 2021-2022 роки

№ п/п

 

Назва об’єкта

Вартість робіт,

тис. грн.

1

Капітальний ремонт тротуару та пішохідних зон поблизу житлових будинків за адресами: вул. Володимира Великого, 6-12

1600,00

2

Капітальний ремонт-заміна верхнього шару тротуару на вул. Микулинецькій (ділянка від вул. Козацької до вул. Ю. Гагаріна)

50,00

3

Капітальний ремонт-схема організації дорожнього руху для влаштування пішохідного переходу на вул. Танцорова в районі житлового будинку №20

900,00

4

Капітальний ремонт-заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул. М. Грушевського (в районі Національного банку)

50,00

5

Капітальний ремонт-заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул. М. Грушевського (в районі ОДА)

50,00

6

Капітальний ремонт пішохідної доріжки над підпірною стіною на вулицях Карпенка, Миру

1500,00

7

Капітальний ремонт-заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул. Лесі Українки (ділянка від заїзду до  житлового будинку №18 до вул. Протасевича)

1200,00

8

Капітальний ремонт-заміна покриття фігурними елементами мощення прилеглої території в районі житлового будинку на проспекті Злуки, 1

50,00

9

Капітальний ремонт тротуарів на вул. Парковій

1000,00

10

Капітальний ремонт тротуарів на вул. Князя Острозького

50,00

                                                           2

11

Капітальний ремонт–заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул. Весела

2 800,00

12

Капітальний ремонт-заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул. Паращука від вул. Руська до вул. Танцорова (ділянка з непарної сторони будинків)

900,00

13

Капітальний ремонт-заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул. Паращука від вул. Руська до вул. Танцорова (ділянка з парної сторони будинків)

800,00

14

Капітальний ремонт-заміна покриття тротуару  та велодоріжки фігурними елементами мощення на проспекті Злуки (від вул.15 Квітня до заїзду на територію Свято – Троїцького духовного центру)

 

50,00

15

Капітальний ремонт пішохідної зони на вул. Соломії Крушельницької в районі житлового будинку №1а

Згідно із укладеним  УЖКГБтаЕ із ФОП Гладкий Я.М. договором без залучення бюджетних коштів

16

Капітальний ремонт пішохідної зони на вул. Соломії Крушельницької в районі житлового будинку №1а (навпроти приміщення ТОВ «Агенція «Тернопіль-Медіа»)

Згідно із укладеним УЖКГБтаЕ із ТОВ «Агенція «Тернопіль-Медіа» договором без залучення бюджетних коштів

 

Всього

11 000,00

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