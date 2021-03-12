11 мільйонів: які тротуари дочекаються на ремонт у Тернополі?

10 березня виконавчим комітетом міської ради було затверджено титульний список капітального ремонту тротуарів Тернопільської міської територіальної громади на 2021 – 2022 роки.

На виконання цих робіт буде спрямовано 11 млн грн з бюджету громади.

Відповідно до рішення, у титульний список капітального ремонту тротуарів включено 16 об’єктів, два з яких – це інвестиційні, ремонтні роботи на них будуть проведені без залучення бюджетних коштів (відповідно до укладеного договору).

Оскільки титульний список сформований на 2021-2021 роки, до кінця цього року капітальний ремонт заплановано провести на частині із зазначених об’єктів, для інших буде замовлено виготовлення проєктно-кошторисної документації, а самі роботи виконуватимуться уже згодом.

Титульний список капітального ремонту тротуарів Тернопільської міської територіальної громади

на 2021-2022 роки

№ п/п Назва об’єкта Вартість робіт, тис. грн. 1 Капітальний ремонт тротуару та пішохідних зон поблизу житлових будинків за адресами: вул. Володимира Великого, 6-12 1600,00 2 Капітальний ремонт-заміна верхнього шару тротуару на вул. Микулинецькій (ділянка від вул. Козацької до вул. Ю. Гагаріна) 50,00 3 Капітальний ремонт-схема організації дорожнього руху для влаштування пішохідного переходу на вул. Танцорова в районі житлового будинку №20 900,00 4 Капітальний ремонт-заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул. М. Грушевського (в районі Національного банку) 50,00 5 Капітальний ремонт-заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул. М. Грушевського (в районі ОДА) 50,00 6 Капітальний ремонт пішохідної доріжки над підпірною стіною на вулицях Карпенка, Миру 1500,00 7 Капітальний ремонт-заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул. Лесі Українки (ділянка від заїзду до житлового будинку №18 до вул. Протасевича) 1200,00 8 Капітальний ремонт-заміна покриття фігурними елементами мощення прилеглої території в районі житлового будинку на проспекті Злуки, 1 50,00 9 Капітальний ремонт тротуарів на вул. Парковій 1000,00 10 Капітальний ремонт тротуарів на вул. Князя Острозького 50,00

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11 Капітальний ремонт–заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул. Весела 2 800,00 12 Капітальний ремонт-заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул. Паращука від вул. Руська до вул. Танцорова (ділянка з непарної сторони будинків) 900,00 13 Капітальний ремонт-заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул. Паращука від вул. Руська до вул. Танцорова (ділянка з парної сторони будинків) 800,00 14 Капітальний ремонт-заміна покриття тротуару та велодоріжки фігурними елементами мощення на проспекті Злуки (від вул.15 Квітня до заїзду на територію Свято – Троїцького духовного центру) 50,00 15 Капітальний ремонт пішохідної зони на вул. Соломії Крушельницької в районі житлового будинку №1а Згідно із укладеним УЖКГБтаЕ із ФОП Гладкий Я.М. договором без залучення бюджетних коштів 16 Капітальний ремонт пішохідної зони на вул. Соломії Крушельницької в районі житлового будинку №1а (навпроти приміщення ТОВ «Агенція «Тернопіль-Медіа») Згідно із укладеним УЖКГБтаЕ із ТОВ «Агенція «Тернопіль-Медіа» договором без залучення бюджетних коштів Всього 11 000,00