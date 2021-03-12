11 мільйонів: які тротуари дочекаються на ремонт у Тернополі?
10 березня виконавчим комітетом міської ради було затверджено титульний список капітального ремонту тротуарів Тернопільської міської територіальної громади на 2021 – 2022 роки.
На виконання цих робіт буде спрямовано 11 млн грн з бюджету громади.
Відповідно до рішення, у титульний список капітального ремонту тротуарів включено 16 об’єктів, два з яких – це інвестиційні, ремонтні роботи на них будуть проведені без залучення бюджетних коштів (відповідно до укладеного договору).
Оскільки титульний список сформований на 2021-2021 роки, до кінця цього року капітальний ремонт заплановано провести на частині із зазначених об’єктів, для інших буде замовлено виготовлення проєктно-кошторисної документації, а самі роботи виконуватимуться уже згодом.
Титульний список капітального ремонту тротуарів Тернопільської міської територіальної громади
на 2021-2022 роки
№ п/п
Назва об’єкта
Вартість робіт,
тис. грн.
1
Капітальний ремонт тротуару та пішохідних зон поблизу житлових будинків за адресами: вул. Володимира Великого, 6-12
1600,00
2
Капітальний ремонт-заміна верхнього шару тротуару на вул. Микулинецькій (ділянка від вул. Козацької до вул. Ю. Гагаріна)
50,00
3
Капітальний ремонт-схема організації дорожнього руху для влаштування пішохідного переходу на вул. Танцорова в районі житлового будинку №20
900,00
4
Капітальний ремонт-заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул. М. Грушевського (в районі Національного банку)
50,00
5
Капітальний ремонт-заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул. М. Грушевського (в районі ОДА)
50,00
6
Капітальний ремонт пішохідної доріжки над підпірною стіною на вулицях Карпенка, Миру
1500,00
7
Капітальний ремонт-заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул. Лесі Українки (ділянка від заїзду до житлового будинку №18 до вул. Протасевича)
1200,00
8
Капітальний ремонт-заміна покриття фігурними елементами мощення прилеглої території в районі житлового будинку на проспекті Злуки, 1
50,00
9
Капітальний ремонт тротуарів на вул. Парковій
1000,00
10
Капітальний ремонт тротуарів на вул. Князя Острозького
50,00
2
11
Капітальний ремонт–заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул. Весела
2 800,00
12
Капітальний ремонт-заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул. Паращука від вул. Руська до вул. Танцорова (ділянка з непарної сторони будинків)
900,00
13
Капітальний ремонт-заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул. Паращука від вул. Руська до вул. Танцорова (ділянка з парної сторони будинків)
800,00
14
Капітальний ремонт-заміна покриття тротуару та велодоріжки фігурними елементами мощення на проспекті Злуки (від вул.15 Квітня до заїзду на територію Свято – Троїцького духовного центру)
50,00
15
Капітальний ремонт пішохідної зони на вул. Соломії Крушельницької в районі житлового будинку №1а
Згідно із укладеним УЖКГБтаЕ із ФОП Гладкий Я.М. договором без залучення бюджетних коштів
16
Капітальний ремонт пішохідної зони на вул. Соломії Крушельницької в районі житлового будинку №1а (навпроти приміщення ТОВ «Агенція «Тернопіль-Медіа»)
Згідно із укладеним УЖКГБтаЕ із ТОВ «Агенція «Тернопіль-Медіа» договором без залучення бюджетних коштів
Всього
11 000,00