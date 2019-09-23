11:02 | 23.09.2019
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Афіша Тернополя 

У Тернополі проводитиметься набір учнів на навчання в США

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28 вересня у Тернополі проводитиметься набір школярів за програмою “Програма обміну майбутніх лідерів” (FLEX).

FLEX – програма культурного обміну, яка здійснюється Бюро у справах освіти та культури Державного департаменту США й адмініструється в Україні організацією „Американські Ради з Міжнародної освіти: ACTR/ACCELS” (American Councils) за підтримки Міністерства освіти і науки України. 
О 9:00 розпочнуть тестування учні з міста, об 11:00 – учні з області. Адреса вул. Камінна 2, ЗОШ №5

Програма дає можливість українським школярам протягом одного навчального року навчатись у школі в США, проживаючи в американській родині безкоштовно.

Для того, щоб взяти участь у тестуванні в 2019 році, учасники мають відповідати всім нижче наведеним критеріям:

  • Дата народження: 01.01.2003 -15.07.2005;
  • Навчатися в 8, 9 або 10 класі школи;
  • Володіти англійською мовою;
  • Бути громадянином України;
  • Відповідати вимогам візи J-1;
  • Конкурсант не мав перебувати у США більш ніж 3 місяці впродовж останніх 5 років.

Запрошуємо учнів з інвалідністю, які відповідають наступним критеріям, взяти участь в програмі:

  • Дата народження: 15.02.2002 -15.07.2005;
  • Навчатися в 8, 9, 10 або 11 класі школи;
  • Володіти англійською мовою;
  • Бути громадянином України;
  • Відповідати вимогам візи J-1;
  • Конкурсант не мав перебувати у США більш ніж 3 місяці впродовж останніх 5 років.

Учень не має права брати участь у конкурсі, якщо:

  • він / вона не відповідає вказаним вище критеріям;
  • він / вона проживав / проживала в США 3 і більше місяців протягом останніх 5 років;
  • його / її сім’я або член родини подавали / подають документи на еміграцію в США або збираються емігрувати / вже емігрували до США.

Для участі у конкурсі необхідно мати при собі наступне:

Зверніть увагу при заповненні згоди: підпис суб’єкта – це підпис учасника програми, підпис представника – це підпис одного з батьків/опікуна. Кожен учасник має принести на тестування 2 підписані копії цього документу. Школярі, які не матимуть цього документа у день проведення конкурсу до тестування допущені не будуть!

Ми радимо кандидатам проходити тестування у тест-центрі, що є найближчим до їх місця проживання. Якщо кандидати пропустили дату тестування у найближчому тест-центрі, вони можуть пройти тестування у будь-якому іншому тест-центрі, де ще не проводилось тестування.

Апліканти, що спробують пройти тестування у більш ніж одному тест-центрі, будуть дискваліфіковані!

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