У тернопільській бібліотеці розпочинають курс польської мови для початківців

Заняття триватимуть 2 рази в тиждень у вівторок та середу о 17:30. Тривалість занять – 3 місяці. Всього передбачено 24 заняття. Перше заняття відбудеться 2 жовтня. Реєстраційний внесок за курс – 100 грн.

Щоб відвідувати заняття потрібно мати читацький квиток бібліотеки (20 грн./рік.) та оплатити реєстраційний внесок (100 грн.) на касі. Кількість місць – обмежена (20 осіб). Хто має бажання приєднатися до нової групи, 👉 приходьте особисто у бібліотеку та записуйтесь на курс. Деталі за тел. (0352) 25-97-15 та (068) 990 68 93.

🏠Адреса: вул. Д. Нечая, 29 (Новий Світ), Тернопільська обласна бібліотека для молоді, 2 поверх, відділ іноземної літератури.