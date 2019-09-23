Що мешканці Лановець просять у Зеленського

Впродовж 80-90-х років Лановецький зооботсад був одним з найулюбленіших місць для дорослих та дітей. Та з роками ситуація лише погіршувалась і цей процес був тривалим.

У липні 2016 року на замовлення Лановецької міської ради розроблено проект генерального плану благоустрою території зоологічного парку “Лановецький зооботсад”.

Відповідно до вимог генерального плану була запланована серія початкових та підготовчих робіт. І вже у 2017 році розпочато поточний ремонт існуючої інженерної гідротехнічної інфраструктури з метою ліквідації підтоплення і забезпечення водовідведення з території. Побудовано нову каналізаційно-насосну станцію, яка повністю забезпечила усунення витоку стоків в парку. Також відбувалося зачищення від зайвих зелених насаджень та спільні толоки.

Повна реконструкція зооботсаду – завдання цілком підйомне. Але з іншого боку, загальна сума усіх робіт є не підйомною для бюджету нашої громади. Тому проект подали на конкурсний відбір для фінансування Державним фондом регіонального розвитку. А вже 6 червня цього року схвалено як такий, що буде реалізовуватися за кошти фонду.

Розпорядження Тернопільської обласної державної адміністрації №356-од від 12.06.2019 року замовником будівництва об’єкту “Лановецький зообосад” визначено Управління капітального будівництва ТОДА. Тобто відповідальним за просування робіт на об’єкті є замовник, а не Лановецька міська рада.

Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 05.07.2019 року №492-р до обласного бюджету з метою забезпечення робіт спрямовано 4 000 000 грн (перша черга).

Із бюджету громади рішенням сесії міської ради №1121 від 12.07.2019 року передбачено співфінансування до обласного бюджету на суму 571 500 грн. Кошти буде передано у вигляді міжбюджетного трансферту.

Проте у серпні виплати від Державного фонду регіонального розвитку, які Уряд розподілив на розвиток малих міст України, було затримано Міністерством фінансів. Враховуючи ситуацію, що склалася, міський голова Роман Казновецький звернувся до Президента України Володимира Зеленського із закликом відновити виплати, адже від них залежить розвиток нашої громади.

Ми також занепокоєні тим, що у зв’язку із погіршенням погодних умов, початок робіт знову можуть відтермінувати. Проте просимо усіх небайдужих мешканців громади бути тактовними, перевіряти усі факти перед висловлюванням тої чи іншої точки зору та з розумінням ставитися до цієї ситуації. Ми, в свою чергу, докладемо максимальних зусиль для пришвидшення процесу реалізації проекту, – йдеться у повідомленні лановецької міської ради.