11:04 | 1.06.2022
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Афіша Тернополя 

У Тернополі відбудеться благодійний вечір в підтримку захисників

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Увага! БЛАГОДІЙНИЙ ВЕЧІР У ТЕРНОПОЛІ в підтримку захисників!

🔥 Добровольчий Український Корпус “Правий сектор” проведе благодійний вечір “Сталевий промінь волі!” пам’яті командира 2-го батальйону Тараса Бобанича “Хаммера” !

🤝 Мета:

-збір допомоги для фронтових підрозділів ДУК “Правий сектор”.

-знайомство гостей із захисниками.

📝 Програма:

– аукціон ексклюзивних предметів мистецтва ручної роботи! Буде цікаво!

– Музичний виступ гуртів! Анонсуємо перших три:

🔥Мотор’ролла

🔥Мері

🔥Karta Svitu

💥Далі будуть ще не менш круті гурти!

– Онлайн відеозв’ язок з бійцями 2-го батальйону!
– Цікаві розповіді про ДУК. Ознайомлення з біографією командира 2-го батальйону, який героїчно загинув під Ізюмом, захищаючи Україну.
– Продаж ручних робіт різного формату.

– Фотовиставка

❓Коли?
10-го червня о 18:00 NаПошті!
Ми чекаємо на вас! Все буде Україна! Переможемо разом! 🇺🇦
Наголошуємо! Метою цього вечора є не розвага, а саме допомога бійцям з передової, тому вживання алкоголю категорично заборонено.


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