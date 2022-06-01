У Тернополі відбудеться благодійний вечір в підтримку захисників
Увага! БЛАГОДІЙНИЙ ВЕЧІР У ТЕРНОПОЛІ в підтримку захисників!
Добровольчий Український Корпус “Правий сектор” проведе благодійний вечір “Сталевий промінь волі!” пам’яті командира 2-го батальйону Тараса Бобанича “Хаммера” !
Мета:
-збір допомоги для фронтових підрозділів ДУК “Правий сектор”.
-знайомство гостей із захисниками.
Програма:
– аукціон ексклюзивних предметів мистецтва ручної роботи! Буде цікаво!
– Музичний виступ гуртів! Анонсуємо перших три:
Мотор’ролла
Мері
Karta Svitu
Далі будуть ще не менш круті гурти!
– Онлайн відеозв’ язок з бійцями 2-го батальйону!
– Цікаві розповіді про ДУК. Ознайомлення з біографією командира 2-го батальйону, який героїчно загинув під Ізюмом, захищаючи Україну.
– Продаж ручних робіт різного формату.
– Фотовиставка
Коли?
10-го червня о 18:00 NаПошті!
Ми чекаємо на вас! Все буде Україна! Переможемо разом!
Наголошуємо! Метою цього вечора є не розвага, а саме допомога бійцям з передової, тому вживання алкоголю категорично заборонено.