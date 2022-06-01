У Тернополі відбудеться благодійний вечір в підтримку захисників

Увага! БЛАГОДІЙНИЙ ВЕЧІР У ТЕРНОПОЛІ в підтримку захисників!

Добровольчий Український Корпус “Правий сектор” проведе благодійний вечір “Сталевий промінь волі!” пам’яті командира 2-го батальйону Тараса Бобанича “Хаммера” !

Мета: -збір допомоги для фронтових підрозділів ДУК “Правий сектор”. -знайомство гостей із захисниками.

Програма: – аукціон ексклюзивних предметів мистецтва ручної роботи! Буде цікаво! – Музичний виступ гуртів! Анонсуємо перших три: Мотор’ролла Мері Karta Svitu

Далі будуть ще не менш круті гурти!

– Онлайн відеозв’ язок з бійцями 2-го батальйону! – Цікаві розповіді про ДУК. Ознайомлення з біографією командира 2-го батальйону, який героїчно загинув під Ізюмом, захищаючи Україну. – Продаж ручних робіт різного формату. – Фотовиставка

Коли? 10-го червня о 18:00 NаПошті!

Ми чекаємо на вас! Все буде Україна! Переможемо разом!

Наголошуємо! Метою цього вечора є не розвага, а саме допомога бійцям з передової, тому вживання алкоголю категорично заборонено.



