Виставка живої легенди з діаспори їде в Тернопіль

Тернопіль зустрічає виставку живої легенди: у “файне місто” мандрують твори Емми Андієвської з фондів Музею сучасного українського мистецтва Корсаків



Друга «післякарантинна» виставка у рамках всеукраїнського проєкту «Дифузія», ініційованого Музеєм сучасного українського мистецтва Корсаків (м. Луцьк) відбудеться у Тернополі.



Вже 16 червня о 16:00 Тернопільський обласний краєзнавчий музей (Площа Героїв Євромайдану,3) радо запрошує на відкриття унікальної виставки творів талановитої українки з діаспори – живої легенди зі світу мистецтва Емми Андієвської. Вхід вільний!



Виставка, під назвою «Космос Емми Андієвської», є частиною масштабного проекту «Дифузія», що його, після хвилі послаблення карантину, відновив Музей сучасного українського мистецтва Корсаків. Мета проєкту – сприяння розвитку мистецтва у різних регіонах України та посилення взаємодії і співпраці між музейними інституціями.



В експозиції, яка триватиме кілька тижнів, буде представлено з півсотні живописних робіт із колекції Музею сучасного українського мистецтва Корсаків.



Нагадаємо, проєкт національного масштабу «Дифузія», присвячений 30-річчю відновлення Незалежності України. Це серія гостьових виставок, які мають на меті продемонструвати світові актуальність, високу професійність та автентичність українського мистецтва, талановитість і творчий потенціал української нації.



Термін «дифузія» в перекладі з латини означає поширення, розтікання, розсіювання, взаємодія.



На думку фундатора МСУМКа Віктора Корсака, саме через гостьові виставки розшириться аудиторія поціновувачів сучасного мистецтва як в Україні, так і за її межами.



Керівна партнерка Музею Леся Корсак зазначає, що ініціатори мають на меті збільшити доступність сучасного національного мистецтва для кожного мешканця держави і сприяти розвитку мистецтва в різних регіонах, представляючи провідних художників.



До слова, перед вжиттям карантинних заходів проєкт «Дифузія» успішно реалізували вже тричі: у Львові з виставками творів Миколи Кумановського та Емми Андієвської, та у Івано-Франківську з її ж творами.



Перша ж «післякарантинна» виставка стартувала у Хмельницькому на початку червня. Зібрала вона чимало поціновувачів сучасного українського мистецтва і залишила незабутні спогади після відвідування.



Цікаво:



Емма Андієвська народилася 19 березня 1931 року в м. Донецьку. Від 1943 року перебуває за межами України. Американська громадянка. Мешкає в Німеччині. Член ПЕН-клубу, Спілки професійних митців Німеччини, Національної Спілки письменників України, лауреат Міжнародної літературної премії «Тріумф» (2003 р.) та премії «Тетяни та Омеляна Антоновичів» (2018 р.).



У 2018 році Емма Андієвська отримала Національну премію ім. Тараса Шевченка в номінації «Література». Мистецтво художниці прикрашає колекції провідних музеїв світу.



У 2019 році великий обсяг творів нею передано до Музею Сучасного Українського мистецтва Корсаків.

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