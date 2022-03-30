Тернопільські військові, які служать у мирних регіонах, отримають – 43 тис грн, ті, хто на передовій 113 тисяч гривень

Про це розповів військовий комісар Тернопільського обласного ТЦК СП Ігор Гусєв.

На період дії воєнного стану додатково виплачується 30 тис грн.

Тим, хто бере безпосередню участь у бойових діях – 100 тис грн.

Тобто, ті військовосліжбовці, які несуть службу у мирних областях отримують мінімум 43 тисяч гривень, ті, хто на передовій 113 тисяч гривень.