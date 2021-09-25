Для тих, хто хоче отримати престижну IT-спеціальність – курси UX

Абревіатура UX походить від англійського словосполучення User eXperience, що перекладається, як досвід користувача. В основі даного напрямку IT лежить робота з тим досвідом, який юзер набуває при експлуатації того чи іншого програмного продукту. Відзначимо, що в даному випадку під програмними продуктами розуміються не тільки сайти і мобільні додатки, але і будь-які інші види програм.

Хоча відправною точкою в UX-дизайні є досвід користувача, основна робота лягає на плечі програміста. В його обов’язки входить вивчення потреб сучасного користувача і створення програмної продукції відповідно до них.

При цьому дизайнер чітко реагує на будь-які зміни в поведінці цільової аудиторії, зміни її смаків і потреб. В тому числі, інтернет браузери проектуються як програми, чутливі до поведінки людини онлайн. Браузер аналізує запити користувача, що вводяться їм в пошукових системах і, відповідно до цього, видає контекстну рекламу, яка повинна викликати найбільший інтерес з боку людини.

Який напрям займається розробкою користувальницького інтерфейсу?

До розглянутого вище напрямку UX тісно примикає інший вид програмного дизайну – UI. Ця абревіатура утворена від англійського User Interface, що означає призначений для користувача інтерфейс, або інтерфейс користувача. Працівники, які пройшли навчання на курсах UI UX дизайну, займаються, в основному, графічним і звуковим оформленням елементів інтерфейсу, а також створенням цілісної і гармонійної картини додатки.

На ринку вакансій велика частина роботодавців зацікавлена ​​у фахівцях, які поєднують обидва ці напрями – UX і UI. Тому починаючому фахівцеві слід удосконалювати свої навички не тільки в проектуванні, а й в візуалізації. Ці навички можна придбати, закінчивши курси UX UI дизайну.

Професійні навички UX-дизайнера

Щоб успішно справлятися зі своїми робочими обов’язками, UX-дизайнер повинен вміти:

Розуміти вимоги з боку кінцевого користувача програмного продукту. Знати напрямки розвитку бізнесу роботодавця і реалізовувати їх по своїй лінії. Складати і проводити опитування. Аналізувати їх результати. Опрацьовувати сценарії. Аналізувати поведінку конкурентів. Виявляти наявні проблеми в інтерфейсі і усувати їх. Розробляти навігацію на сайті. Готувати прототипи. Приймати готові елементи від UI-дизайнера.

Якщо співробітник поєднує з UX-дизайном обов’язки по лінії UI, то до цього списку можна додати вміння:

Створювати деталізовані прототипи. Включати в інтерфейс елементи анімації. Складати вимоги до макетів. Створювати бібліотеки компонентів. Контролювати реалізацію інтерфейсів.

Також важливі особисті якості, такі, як уміння працювати в команді, творчо мислити тощо.