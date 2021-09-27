Заступника військового комісара у Козовій засудили за хабар

Зборівський районний суд Тернопільської області виніс вирок заступнику військового комісара – начальнику відділу рекрутингу та комплектування Козівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Тернопільської області.

Слідством було встановлено, що 25 травня цього року один із призовників, бажаючи отримати відстрочку від призову у зв`язку з навчанням, звернувся до свого знайомого з метою консультації та роз`яснення вимог чинного законодавства щодо призову. Той пообіцяв все дізнатися і зателефонував заступнику військового комісара у Козовій. Посадовець сказав, що таке питання треба обговорити під час особистої зустрічі, час і місце якої він повідомить.

28 травня обвинувачений, перебуваючи на території бару «Автопорт» у Тернополі, заступник військового комісара повідомив посереднику, що після надання йому грошових коштів у розмірі 1500 доларів США він зможе вплинути на прийняття Тернопільською районною призовною комісією при Козівському РТЦК та СП рішення щодо відстрочки призову.

Однак посередник, розуміючи що надання неправомірної вигоди є кримінально-караним діянням, не бажаючи бути притягненим до кримінальної відповідальності та бажаючи викрити незаконні дії посадовця, звернувся з відповідною заявою до правоохоронних органів та почав діяти під їхнім контролем. Заступника військового комісара взяли під час отримання хабара.

Суд визнав винним посадовця у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України і призначив йому покарання у вигляді штрафу розміром 41 650 гривень з позбавленням права обіймати посади на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності щодо виконання обов`язків пов`язаних із призовом на строкову військову службу, строком один рік.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги.



