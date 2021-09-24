Золотой Кубок бонусы раздает всем игрокам с Украины

Бонусы клуба “Золотой Кубок”: самое щедрое казино

Казино “Золотой Кубок” считается одной из первых онлайн площадок, которая открылась в Украине. Официально платформа была запущена в 2017 году с лицензией УНЛ. С помощью сайта https://casino-review.com.ua/zolotoj-kubok-bonusy/ получите больше бонусов в казино-онлайн. Этот обзор поможет вам не потерять из виду наиболее интересные поощрения, которые приблизят к заветной победе.

Привет от “Золотого Кубка”

Зарегистрировавшись на сайте “Золотого Кубка” приготовьтесь к обилию подарков. Забирайте бонусы за регистрацию на сайте и депозиты. Причем особые увеличенные награды дают с первого по четвертое пополнение баланса. Приветственный подарок состоит из нескольких частей. Чтобы его получить необходимо выполнить несколько условий в казино Зол о той Кубок.

Как активировать welcome бонус?

Чтобы забрать подарок вам понадобится минимум действий. Для начала необходимо зарегистрироваться – это обязательное требование. Получить бонусы для новичка Gold Cup предлагает по следующему алгоритму действий:

Войдите в личный кабинет после регистрации.

Перейдите в раздел “Касса”.

Пополните баланс удобным способом от 100 грн.

Дождитесь, когда вознаграждение начислят вам.

Согласно правилам казино Зол о той Кубок, надбавка на первый депозит составляет 100%. Но не останавливайтесь на этом. Пополните баланс еще раз и получите прибавку в 120%. Получите 130% на третий депозит от 200 грн., и 150% на четвертый взнос в 300 грн. Все начисленные бонусы имеют вейджер всего x20.

Дополнительные награды в Gold Cup

Но что если вы уже не новичок? На этот случай у игрового зала есть дополнительные награды. Ознакомиться с ними можно в разделе “Бонусы”. Обычно ка зи но Gold Cup Украина начисляет эти подарки за активность. Например, если вы регулярно делаете ставки деньгами или часто пополняете баланс. Следите за новостями. Заработать бонусные поощрения можно в промо-акциях.

Самые популярные бонусы

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Бездепозитный бонус “Игра дня”

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