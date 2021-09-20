iPhone 13: новый король смартфонов

14 сентября компания Apple представила Айфон 13 — мощный, быстрый, с улучшенными камерами, поддержкой искусственного интеллекта и возможностями машинного обучения. Новинка впечатляет своей производительностью и камерами, а главное — совсем скоро появится в продаже. А пока что специалисты интернет-магазина stylus.ua рассказывают об особенностях и характеристиках нового гаджета Apple.

Дизайн iPhone 13

iPhone 13 изменился внешне: челка теперь занимает на 20% меньше места, а сзади две камеры и расположены они по диагонали. Передняя панель выполнена из прочной керамики Ceramic Shield, которая не боится падений и повреждений, рамка — из авиационного алюминия. Корпус защищен по стандарту IP68, поэтому Айфон выдерживает погружение под воду до трех метров.

Яркий Super Retina XDR экран

iPhone 13 получил 6,1-дюймовый дисплей, выполненный по технологии OLED, он сочный и контрастный. Яркость экрана достигает 1 200 нит в режиме HDR, а в стандартном 800 нит. Как обычно есть поддержка TrueTone и P3.

Процессор A15 Bionic – очередная революция

Айфон 13 работает на новейшем 6-ядерном процессоре A15 Bionic, созданному по 5-нм техпроцессу. Он состоит из 15 миллиардов транзисторов и проводит за 1 секунду 15,8 триллионов операций. В компании заявляют, что это самый быстрый мобильный чип, который опережает конкурентов на 50%. Установлен в Айфон 13 и новый графический процессор, который на 30% быстрее обрабатывает графику в играх.

С новым процессором улучшились возможности машинного обучения, теперь разработчики могут добавлять в свои приложения новые фишки. Поэтому у пользователей появится новый опыт с дополненной реальностью. Как и предполагалось, из модельного ряда убрали версию на 64 Гб, теперь смартфоны доступны в трех модификациях:

128 Гб,

256 Гб,

512 Гб.

Интересно, что iPhone 13 Pro и 13 Pro Max можно купить с 1 Тб памяти.

Возможности камеры iPhone 13

В iPhone 13 такая же камера, как и в 13 mini:

12 Мп – основная широкоугольная;

12 Мп – сверхширокоугольная с улучшенной светосилой, за счет чего улавливает на 47% больше света.

Как и ожидалось, новинка получила оптическую стабилизацию изображения, которая задействуется при съемке фото и видео. Теперь контент выходит на абсолютно новый уровень. Появилась в смартфонах и короткая выдержка, которая помогает получить более качественные снимки в темное время суток. Ночной режим автоматически регулирует параметры съемки. Даже при слабом освещении получаются яркие, чёткие фотографии с невероятно насыщенными цветами.

Cinematic Mode (киноэффект)

Киноэффект, или техника перевода фокуса сделана понятной даже непрофессионалам. В режиме Cinematic Mode смартфон понимает, когда нужно перевести фокус на другого человека или объект, который появится в кадре. Получившийся результат напоминает кадры из фильма, поэтому на iPhone можно создавать полноценные видеосюжеты. Съемка видео ведется в формате HDR, поддерживается Dolby Vision.

Дополнительные особенности iPhone 13

Поддержка 5G: в Айфон установлены новые модули и радиокомпоненты, обеспечивающие лучшую скорость.

Поддержка аксессуаров MagSafe.

Умный режим Smart Data экономит заряд, а еще iPhone переключается на LTE, когда скорость 5G не нужна.

До 19 часов воспроизведения видео.

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