В Тернополі на Гаївській протестують: люди перекрили дорогу (відео)

В Тернополі перекривають рух транспорту власники гаражів на вул. Гаївській. За нашою інформацією, люди 5 хвилин блокують рух транспорту, наступні 5 хвилин – пропускають. І так по колу.

У мережі фейсбук оприлюднили відео з акції. Авторка відео пише, що пікетують працівники гаражного кооперативу “Гаївський”.

“Просто зараз перекрили Гаївське перехрестя. Пікетують проти рішення міської ради перенести заїзд до їхніх гаражів. Підприємці скаржаться, що влада таким кроком доведе їх до закриття”, – пишу у Фейсбук Віра Перун.

Оновлюється.

https://www.facebook.com/100001874078460/videos/447131186663181/