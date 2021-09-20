Фільм про кіборгів студента з Тернополя отримав міжнародне визнання

Фільм тернополянина “Трохи нижче неба” отримав першу нагороду. Стрічку визнали найкращою на міжнародному кінофестивалі “Кіно і Ти” у номінації “Документальне кіно, повний метр”. У фільмі йдеться про 4 військових із нашої області, які полягли на сході України.





Співавторами та продюсерами роботи є тернополяни: Сергій Коновал і Михайло Ухман. Михайло Ухман на час створення фільму був ще студентом спеціальності «Журналістика» Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка, у 2021 р. закінчив бакалаврат. Це перший фільм, де Михайло виступив сценаристом та продюсером. Презентували фільм 8 місяців тому. Студенти ТНПУ бачили стрічку на допрем’єрному показі в тернопільському кінотеатрі “Злата” ще в лютому.

“Це фільм-пам’ять, фільм-реквієм, де без пафосу і патетики показано війну, якою вона є, але який водночас заряджає вірою у перемогу… Це також і нагадування, що війна нікуди не поділася і навіть зараз, у цю хвилину, хтось у холодному окопі десь під Авдіївкою, Водяним чи Кримським береже наш спокій і комфорт, вглядаючись у морок ночі за бруствером, – так охарактеризувала творчу роботу Михайла і його друзів доктор філологічних наук, професор Тетяна Вільчинська, декан факультету філології і журналістики ТНПУ імені Володимира Гнатюка.

На першому ж фестивалі фільм високо оцінило журі.