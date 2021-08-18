Користь фруктів

Сезон свіжих овочів і фруктів в самому розпалі, а це означає, що саме час збільшити їх кількість в раціоні.

5 незаперечних плюсів користі фруктів і овочів:

Ні для нікого не секрет, що в них міститься безліч вітамінів: морква – джерело бета-каротину (попередника вітаміну А), солодкий перець, чорна смородина і ківі – рекордсмени за вмістом вітаміну С, шпинат, щавель і гарбуз багаті на вітамін К, а кольорова капуста і зелений горошок – фолієвою кислотою. Крім того, більшість фруктів і ягід (особливо темно-червоного і синього кольору) є багатими джерелами біофлавоноїдів – вітаміноподібних речовин, що діють як самостійно, так і комплексі з вітаміном С. Звичайно, вітаміни – це ще не всі корисні компоненти, які містяться у фруктах і овочах. Наприклад, дуже важливу роль відіграють мінеральні речовини – кальцій і фосфор є важливим будівельним матеріалом для кісток і зубів. Фрукти і овочі багаті натрієм, калієм, магнієм, міддю і іншими мінеральними речовинами, корисними для організму. Досить часто ми чуємо про антиоксиданти, але для чого вони потрібні і звідки їх отримати? Антиоксиданти природним шляхом захищають наш організм від вільних радикалів, що утворюються в результаті окислювальних процесів. Антиоксиданти стоять на сторожі нашого здоров’я, а отримати їх у великій кількості можна все з тих же корисних овочів і фруктів. Найважливіші антиоксиданти – це три вітаміни:

– Вітамін А – з ним шкіра виглядає здоровою і гладкою, судини зберігають свою еластичність, слизові оболонки дихальних і сечовивідних шляхів добре протистоять інфекціям. Необхідний цей вітамін і для наших очей: зорового відчуття, сприйняття кольору, сутінкового зору. Попередники вітаміну А (бета-каротин і інші каротиноїди) у великій кількості містяться в моркві, помідорах, обліписі, солодкому перці, абрикосах, зеленій цибулі, щавлі, шпинаті.

– Вітамін Е – уповільнює окислення жирів і утворення вільних радикалів, що руйнують клітини, перешкоджає появі тромбів, має антиканцерогенну дію, зміцнює імунітет, є найважливішим вітаміном для репродуктивної системи. Знайти вітамін Е можна в салаті-латуку, листі м’яти і кропиви, спаржі, бадиллі селери і зеленому горошку, в обліписі і капусті броколі.

– Вітамін С – впливає на роботу кровоносної та імунної систем, захищає гемоглобін, не даючи йому окислюватися, підтримує запаси заліза в організмі, нормалізує рівень холестерину. Великі дози цього вітаміну використовують в якості «швидкої допомоги» при гострих алергічних захворюваннях, а регулярне надходження аскорбінової кислоти в звичайних дозах знижує загальну алергізацію організму. Вітамін С в достатку міститься в чорній смородині, шипшині, солодкому перці, обліписі, кропі, петрушці, капусті, щавлі, зеленій цибулі, помідорах, горобині, полуниці, лимонах і апельсинах.

Мало хто знає, що, крім вітамінів і мінеральних речовин, корисні фрукти і овочі містять ще й фітонутрієнти, які служать захистом організму від шкідливого впливу навколишнього середовища. Фітонутрієнти бувають різні і містяться в різних фруктах, овочах і ягодах, тому важливо щодня вживати різнокольорову рослинну їжу, щоб отримувати весь спектр поживних речовин. Рекомендована норма вживання корисних овочів і фруктів – 600 грам в день, причому це повинні бути різноманітні продукти.

Пам’ятайте, що здоров’я – це найцінніший дар !

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