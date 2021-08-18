Розібрали на будматеріали: хто знищив геологічну пам’ятку природи на Тернопільщині?

15-20 мільйонів років тому Сарматське море вкривало простори від Кременецького кряжу і Карпат до сучасного Аральського моря. Згодом, воно набрало обрисів сучасних Чорного, Азовського і Каспійського морів. А ще залишило по собі кам’яні згадки чи урвисті скелі на різних ландшафтних ділянках.

Така була і на Тернопільщині. У 1983-му році в кар’єрі у селі Галущинці офіційно зареєстрували геологічну пам’ятку природи «Останці Сарматського моря» – це здебільшого вапняки з залишками водоростей, молюсків і коралів, давністю щонайменше 5 мільйонів років.

Голова української природоохоронної групи Олексій Василюк розповів, що це вертикальна стінка кар’єру. У 1983 році розробляли кар’єр, і виявили скам’янілості. Тоді роботи були заморожені. І саме ця стінка кар’єру стала пам’яткою природи, включена до природно-заповідного фонду.

За документами, пам’ятка знаходиться в межах території, яку орендує приватна фірма. Але, фактично, такої стінки вже немає, стверджують в Українській Природоохоронній Групі.

Територію у селі Галущинці в оренду отримало приватне акціонерне товариство «Тернопільський кар’єр».

Як зазначив заступник начальника управління екології та природних ресурсів Тернопільщини Ігор П’ятківський, відповідно до закону про природозаповідний фонд, охорона і відповідальність покладена повністю на Тернопільський кар’єр.

А за умисне знищення чи пошкодження об’єктів природно-заповідного фонду передбачена стаття у кримінальному кодексі України. (252 ККУ).

Наразі ж Тернопільська облдержадміністрація подала заяву в поліцію, аби там дослідили факт злочину. А фахівці Української Природоохоронної Групи звернулися в Держекоінспекцію і Держгеокадастр.

Компанія-орендар свою позицію пояснила на фейсбук-сторінці. «В Товариства є підстави стверджувати, що геологічна пам’ятка природи “Останці Сарматського моря” не є знищеною, як це зазначено в повідомленні. Тим не менше, Товариство проведе комплексну перевірку фактів, зазначених у повідомленні та обставин даної справи, в тому числі із залученням зовнішніх спеціалістів».

Тернопіль1