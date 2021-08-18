На Тернопільщині паралізовано роботу елеваторів

Елеватори Тернопільської області не можуть приймати і відвантажувати зерно через дефіцит локомотивів «Укрзалізниці». Про це повідомляє «Збаразький комбінат хлібопродуктів».

«Через відсутність локомотивів, станція Тернопіль переповнюється вагонами, а елеватори вже «під зав«язку» заповнені зерном. Як наслідок, повністю зупинилась робота елеваторів області. Кагати із зерном просто неба починають псуватись. Окрім цього, зернові підприємства не виконують контрактів та своїх зобов«язань перед контрагентами, що призводить до зриву бізнес-планів, реальних загроз блокування надходжень коштів до державного і місцевих бюджетів», — пояснив власник «Збаразького КХП» Олександр Шпак.

Він додав, що завантажені зерном вагони цілодобово стоять на під»їзних коліях проміжних станцій, очікуючи відправлення.

«Зерновики фактично паралізовані, не можуть приймати зерно та відвантажувати його, що абсолютно неприпустимо під час жнив», — обурився Шпак.

У той же час, заступник директора департаменту комерційної роботи «Укрзалізниці» Валерій Ткачов повідомив ЦТС, що 10-11 серпня 2021 р. на мережі «Укрзалізниці» знаходилося 1237 кинутих вантажних вагонів в складі 28 поїздів і 6847 вагонів у складі 160 тимчасово залишених поїздів.

«Затримки поїздів становили від 30 до 209 годин. За оперативні добу (09.08-10.08.21) в стані «Тимчасово залишені поїзди» — 160 поїздів або 6847 вагонов. Затримки поїздів становили 12-72 години. Найбільша кількість затриманих поїздів по Південно-Західній залізниці — 66 поїздів або 2 817 вагонів», — повідомив Ткачов.

За його інформацією, внаслідок накопичення вагонів і уповільнення просування поїздів зросла невиконання заявок по подачі вагонів ЦТЛ під навантаження. Так, 10 серпня не була забезпечена подача під навантаження 1649 порожніх вагонів.

Ткачов додав, що найбільш критична ситуація — на західних прикордонних переходах.

«В цілому складна ситуація з накопиченням вагонів зафіксована на іностиках Львівської залізниці. Ужгород — 1690 вагонів; Ізов — 1874 вагона; Чоп — 884 вагона; Батьово — 694 вагона і т.д. Основна причина накопичення — масове відвантаження в напрямку західних прикордонних переходів і збільшений прийом транзитних поїздів з РЖД.

Складна ситуація з накопиченням вагонів на припортових ділянках і стиках. Тимчасово затримані потяги на Одеській залізниці — 38 поїздів або 1 693 вагона; кинуті поїзда — 7 поїздів або 382 вагона. Зростає накопичення вагонів на стику з Придніпровської та Південно-Західної дорогами», — додав Ткачов.

За його словами, причинами накопичення вагонів по Одеській залізниці є дефіцит локомотивного парку і локомотивних бригад (щодня відмова у видачі 25-30 локомотивів). Серед інших негативних чинників — зростання пасажирських перевезень (вантажні локомотиви залучаються для пасажирського руху); проведення планових ремонтів на залізничній інфраструктурі.