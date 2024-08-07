Купити віскі vs бурбон: що смакує краще?

У винних магазинах бурбон і віскі зберігаються в одному місці, часто упереміш на одній полиці. Але не дозволяйте цьому обдурити вас — це не одне й те саме. І перш ніж визначитися, що купити віскі в коробці чи бурбон, варто дізнатися про відмінності між цими напоями. Розповідаємо далі.

Що таке віскі?

Віскі — це спиртний напій, який переганяють з ферментованого зерна, витримують у дубових бочках і ніколи не переганяють до міцності вище 92%. Ви можете замовити шотландський, ірландський і навіть японський віскі, але всі вони трохи відрізняються один від одного.

Деякі з віскі, представлені в інтернет-магазині Napoli, є купажованими, і являють собою суміші різних типів віскі. Мета полягає в тому, щоб створити м’який, приємний готовий продукт без високої ціни, але не завжди. Так, ціна на віскі в Україні залежить від бренду і витримки. Наприклад, подарунковий віскі Ред Лейбл і Джек Деніелс цілком доступний, а вартість Джеймсон, Баллантайнс, Макаллан вища за середню.

Що таке бурбон?

Бурбон — виключно американський алкоголь. Він не виробляється більше ніде у світі, і навіть у США переважна більшість виробництва відбувається в Кентуккі. Тоді як гарний віскі може містити фірмову суміш зернових, щоб надати кожному бренду свій власний унікальний смаковий профіль, бурбон повинен містити 51% кукурудзи. Також єдиною вимогою для віскі є витримка в дубі, а бурбон має зберігатися в нових обвуглених дубових бочках, що надає йому унікального димного смаку.

Ціни на бурбон залежать від його віку, бренду та регіону походження. Якщо хочете купити бурбон у Києві, то треба відштовхуватися від того, для чого вам потрібен алкоголь: для повсякденного споживання або для особливих випадків. Бурбон у коробці Heaven Hill, Bulleit, Баллантайнс або Four Roses, який можна презентувати, коштуватиме трохи дорожче, ніж без пакування.

Коли слід подавати бурбон, а коли — віскі

Віскі, бурбон для подачі — питання уподобання. Бурбон має унікальний набір смаків, тому він більше пасує до їжі, включно з жирними стравами й десертами з морозивом. Але його сильний смаковий профіль може перебити ніжніші інгредієнти. Якщо ви шукаєте щось більш м’яке, вибирайте односолодовий віскі.

Що краще купити: віскі чи бурбон

Бурбон і віскі обидва смачні, і жоден з них не кращий за інший. Бурбон має трохи солодший смак, тоді як смак віскі варіюється. Цінові категорії різняться для обох, тому спробуйте кілька брендів і виберіть той, який вам більше подобається!

Бурбон має трохи солодший, м’якший смак, ніж віскі, з нотками карамелі та ванілі. Це тому, що він завжди виробляється з щонайменше 51% кукурудзи, яка від природи досить солодка. Віскі може відрізнятися на смак залежно від того, як довго його витримували, звідки він надійшов і як його виготовили, і може варіюватися від дубового і сухого до насиченого карамельного смаку.

Ви можете насолоджуватися бурбоном і віскі в чистому вигляді, з льодом, з водою або як інгредієнт для найрізноманітніших коктейлів. Не існує правильного способу пити ці види алкоголю, оскільки все зводиться до особистих уподобань. Рекомендуємо спробувати різні способи, щоб зрозуміти, який із них вам подобається більше. Розуміння відмінностей допоможе зробити кращий вибір для себе і своїх гостей наступного разу, коли ви будете влаштовувати вечірку або, коли вам потрібен віскі чи бурбон на подарунок.

Київ, Львів, Івано-Франківськ, Вінниця — міста, де є фізичні магазини Napoli, в яких ви можете вибрати та замовити алкоголь, якому віддаєте перевагу. В інтернет-магазині Napoli також доступні популярні бренди віскі та бурбона з доставкою в будь-який куточок України.