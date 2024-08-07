П’ять медалей здобули тернополянки на Чемпіонаті України з веслування на байдарках та каное

З 30 липня по 04 серпня 2024 року в м. Умань проходив Чемпіонат України з веслування на байдарках і каное.

Стипендіатка Тернопільської міської ради Довбня Дар’я завоювала срібну медаль серед жінок на дистанції 500 м у «байдарці двійці» К-2.

Дяченко Іванна здобула чотири нагороди серед жінок: на дистанції 500 м у «байдарці одиночці» – «золото», на дистанції 200 м у «байдарці одиночці» К-1 – «золото», на дистанції 500 м у «байдарці четвірці» К-4 500 м – «золото» та на дистанції 500 м у «байдарці четвірці» МІКС К-4 – «срібло».

Обидві спортсменки є вихованками «КДЮСШ з водних видів спорту» і тренуються під керівництвом тренера-викладача Володимира Гикавого.

Вітаємо чемпіонок та тренера і бажаємо подальших успіхів у спортивній кар’єрі.