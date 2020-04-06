Лікування, не виходячи з дому, – можливо! Онлайн–консультація в МЦ «Оксфорд Медікал»
В МЦ «Оксфорд Медікал» Ви можете скористатись послугою онлайн – консультації лікаря.
Переваги такої консультації :
- якісні рекомендації висококваліфікованих фіхівців ;
- заощадження часу;
- швидка повторна консультація;
- змога обрати зручний для Вас час.
Що потрібно зробити?
- Зателефонувати в кол-центр за номером (068) 752-52-52 чи (0352) 52-52-52.
- Записатися на онлайн-консультацію до потрібного фахівця.
- Здійснити оплату консультації за допомогою Приват 24.
- Бути онлайн в день і час консультації.⠀
Залишити заявку на консультацію можна також в будь-якому з месенджерів МЦ “Оксфорд Медікал”, вказавши номер телефону, за яким ми зможемо з вами зв’язатися.
В умовах несприятливої епідеміологічної ситуації онлайн- консультація – найкращий варіант! Будьте здорові!
За детальнішою інформацією звертайтесь за телефоном (0352) 52 52 52 , (068)7 52 52 52 .