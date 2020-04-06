14:45 | 6.04.2020
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Бізнес-Погляд 

Лікування, не виходячи з дому, – можливо! Онлайн–консультація в МЦ «Оксфорд Медікал»

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В МЦ «Оксфорд Медікал»  Ви можете скористатись послугою  онлайн – консультації лікаря.

Переваги такої консультації :

  • якісні рекомендації висококваліфікованих фіхівців ;
  • заощадження часу;
  •  швидка повторна консультація;
  • змога обрати зручний для Вас час.

Що потрібно зробити?

  • Зателефонувати в кол-центр за номером (068) 752-52-52 чи (0352) 52-52-52.
  • Записатися на онлайн-консультацію до потрібного фахівця.
  • Здійснити оплату консультації за допомогою Приват 24.
  •  Бути онлайн в день і час консультації.

Залишити заявку на консультацію можна також в будь-якому з месенджерів МЦ “Оксфорд Медікал”, вказавши номер телефону, за яким ми зможемо з вами зв’язатися.

В умовах несприятливої епідеміологічної ситуації онлайн- консультація – найкращий варіант! Будьте здорові! 

За детальнішою інформацією звертайтесь за телефоном (0352) 52 52 52 ,  (068)7 52 52 52 .

https://ternopil.oxford-med.com.ua/

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