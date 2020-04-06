14:25 | 6.04.2020
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Новини Тернополя 

6 квітня, 10.00: 160 хворих на COVID-19, 3 померлих, 3 людей під підозрою у Тернопільській області

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За інформацією ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”, станом на 6 квітня 10 годину у Тернопільській області зареєстровано 160 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. 

За весь період спостереження зареєстровано  300 підозр на COVID-19. З них 160 підтверджено, 137 підозр скасовано, три людини померли.

На дану годину в області три людини знаходяться під підозрою.

 

5 квітня: Ні одного нового підтвердження. 160 хворих на коронавірус у Тернопільській області

4 квітня: 160 хворих на коронавірус у Тернопільській області

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