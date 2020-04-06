За інформацією ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”, станом на 6 квітня 10 годину у Тернопільській області зареєстровано 160 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

За весь період спостереження зареєстровано 300 підозр на COVID-19. З них 160 підтверджено, 137 підозр скасовано, три людини померли.

На дану годину в області три людини знаходяться під підозрою.

5 квітня: Ні одного нового підтвердження. 160 хворих на коронавірус у Тернопільській області

4 квітня: 160 хворих на коронавірус у Тернопільській області

3 квітня: 133 хворих на коронавірус у Тернопільській області



2 квітня: 114 хворих на коронавірус у Тернопільській області



1 квітня: 106 хворих на коронавірус у Тернопільській області



31 березня: 98 хворих на коронавірус у Тернопільській області



30 березня: 78 хворих на коронавірус у Тернопільській області



29 березня: 60 хворих на коронавірус у Тернопільській області



28 березня: 57 хворих на коронавірус у Тернопільській області



27 березня: 43 хворих на коронавірус у Тернопільській області



26 березня: У Тернопільській області 26 хворих на коронавірус



25 березня: 15 хворих на коронавірус у Тернопільській області



24 березня: У Тернопільській області вже п’ять хворих на коронавірус



23 березня: У Тернопільській області підтверджено другий випадок коронавірусу



20 березня: у Тернопільській області перший факт захворювання на коронавірус