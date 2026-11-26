На війні загинув молодий захисник Ярослав Приймак з Тернопільщини
Збаразький міський голова Роман Полікровський повідомляє про загибель Ярослава Приймака, 1990 року народження.
Ярослав проходив військову службу на посаді оператора відділення безпілотних авіаційних комплексів із липня 2024 року.
Виконуючи бойове завдання у Краматорському районі на Донеччині 20 листопада, воїн отримав смертельну травму внаслідок удару ворожого БпЛА.
Щиро співчуваємо рідним та близьким солдата. Нехай Господь допоможе пережити невимовний біль і зцілити душевні рани від цієї гіркої та непоправної втрати.
Зустріч Героя відбудеться у Сквері Героїв завтра, 27 листопада, о 13:00.
Маршрут колони пролягатиме через Доброводівське перехрестя. Після спільної молитви траурний кортеж попрямує до рідної оселі Ярослава у село Чагарі-Збаразькі, а також до місцевої церкви Святого Юрія, де відслужать парастас.
Чин похорону — 28 листопада об 11:00.
Просимо мешканців громади прийти та гідно зустріти й провести в останню дорогу хороброго воїна, який віддав своє життя за Україну, за свободу та гідне майбутнє кожного з нас.
Вічна пам’ять і слава Герою!