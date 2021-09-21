Одна з найнебезпечніших несправностей авто

Шарніри рівних кутових швидкостей беруть участь у передачі крутного моменту від двигуна колесам (через трансмісію). Дані елементи встановлюються на передньо-, задньо- та повнопривідні автомобілі. Кожен водій рано чи пізно стикається з проблемою заміни зношеного ШРУСа. Досить часто поломка проявляється несподівано. Тому експерти вважають несправність даного елементу однією з найнебезпечніших.

Щоб своєчасно виявити проблему зі ШРУСом досвідчені тернопільські автомобілісти радять регулярно виконувати хоча б візуальний огляд машини. При виявленні перших ознак несправності шарніри слід міняти на нові. Щоб купити ШРУС, краще використовувати спеціалізовані інтернет-магазини, такі як avtozvuk.ua.

Поширені причини поломки ШРУСа

Частіше за все шарніри рівних кутових швидкостей виходять з ладу через пошкоджені пильники. Останні бувають гумовими та термопластиковими. Значна кількість власників авто вибирає перший варіант. Це зумовлено здебільшого підозрілим ставленням до термопластика через жорсткість цього матеріалу.

Насправді термопластикові пильники значно надійніші, міцніші та довговічніші. При використанні подібних елементів можна значно збільшити експлуатаційний період ШРУСа.

Чому зношуються пильники?

Серед головних «ворогів» таких ущільнювачів виділяють такі:

низька температура — в сильний мороз подібні деталі починають розтріскуватися, особливо це стосується дешевих гумових варіантів;

тертя — виникає під час прокручування пильників, щоб уникнути перетирання, ущільнювачі необхідно змащувати спеціальним мастилом зсередини;

механічні впливи — часто виникають при регулярній їзді по бездоріжжю.

Іноді причиною пошкодження пильників може стати контакт із сильно нагрітою частиною авто чи неправильна установка цього елементу.

Ознаки поломки ШРУСа

Про вихід деталі з ладу можуть свідчити такі прояви:

наявність слідів мастила по краям покришок;

поява підскакувань, сильних вібрацій при русі по рівній дорозі;

чутність тріскоту на поворотах;

наявність стуків під час їзди.

Заміну поламаних ШРУСів слід робити на СТО. Виконання такої процедури потребує наявності знань, досвіду та інструментів. Вартість шарніра рівних кутових швидкостей та процедури заміни залежить від типу конструкції осей автомобіля. Більш детальну інформацію по даній проблемі можна знайти в тематичних статтях на сайті AutoBaza.