На Тернопільщині лише 56% навчальних закладів зможуть працювати під час “жовтої зони”

З четверга, 23 вересня, на всій території України діятиме «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Таке рішення ухвалила Державна комісія з питань ТЕБ і НС.

Найгостріше це торкнеться навчальних закладів. Установи, де рівень вакцинації працівників нижчий 80%, будуть закриті.

Станом на сьогодні на Тернопільщині продовжити роботу в умовах жовтої зони можуть 56% закладів освіти.

Також маємо високий відсоток закладів, де для досягнення показника у 80%, достатньо вакцинувати 1-2 осіб. Тому очільник області Володимир Труш закликає освітян мобілізуватися та зробити щеплення, аби діти могли й надалі відвідувати школи, садки тощо.

Вакцинація на сьогодні є найефективнішим способом протидії COVID-19, і держава забезпечила можливість будь-кому щепитися безкоштовно.