Перепади напруги: причини, наслідки і способи захисту

Проблема перепаду напруги є актуальною як для мешканців приватного сектору, так і для власників квартир в багатоповерхових міських будинках. Для багатьох технічних приладів та електрообладнання навіть незначні відхилення можуть стати фатальними. Дізнайтесь, що провокує перепади напруги та як мінімізувати наслідки.

Причини виникнення перепадів напруги

Існує багато причин, що викликають відхилення напруги від норми. Спровокувати небезпечні наслідки можуть навіть самі володарі квартир, які нехтують правилами безпеки.

Використання потужних приладів та обладнання спричиняє пікове навантаження на електромережу. Особливо така проблема загострюється напередодні опалювального сезону. Навантаження на електромережу збільшується, коли мешканці, щоб зігрітися, починають використовувати потужне електрообладнання.

При зведенні будинків кілька десятків років тому ніхто не розраховував на такий занадто активний рівень енергоспоживання. Стара електромережа не в змозі витримати навантаження від одночасного використання багатьох електричних приладів: телевізорів, пральних машин, прасок, електрочайників, мікрохвильових печей та інших побутових «помічників».

Спричинити перепад напруги може удар блискавки, якщо спеціальна захисна система вийшла з ладу або не була встановлена на будинку.

Винуватцями можуть стати власники оселі, які довіряють виконання робіт із заміни проводки тим, хто не має досвіду. Використання неприпустимих матеріалів, кустарний монтаж, помилки при виборі схем підключення в подальшому спричиняють багато проблем.

Наслідки перепадів напруги

Несправності електромережі, перепади напруги іноді призводять до жахливих наслідків:

травмування або загибель людини від удару струмом, який виникає у разі обриву нульового провода в електрощитку;

пожежа, яка стається від проводки, що починає іскрити та провокує утворення електродуги;

вихід з ладу побутової техніки та електроніки, що призводить до значних матеріальних збитків.

На роботу побутової техніки негативний вплив має не тільки висока, але й занадто низька напруга. Ситуація погіршується тим, що виробники відмовляються здійснювати гарантійний ремонт техніки, якщо причиною пошкодження став перепад напруги.

Способи захисту

Щоб мінімізувати ризики, забезпечити безпечне користування побутовою технікою та електронікою, рекомендовано замінити стару електромережу. Монтаж та добір матеріалів доручити професіоналам. Але навіть цього може бути недостатньо, тому бажано використовувати спеціальні додаткові пристрої для захисту від перепадів напруги, а саме:

мережевий фільтр з розетками і вимикачем;

стабілізатор напруги, що надійно захищає від перепадів напруги та короткого замикання;

датчики підвищеної напруги;

джерела безперебійного живлення;

реле захисту, що забезпечує знеструмлення мережі у критичних ситуаціях;

сучасні пристрої захисту від імпульсного струму високої напруги.

Використання таких сучасних захисних пристроїв забезпечує дотримання ефективної електробезпеки у оселі.