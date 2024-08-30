Принцип роботи гідроциліндра

Гідравлічні циліндри є найпоширенішим типом двигуна зворотно-поступальної дії. Вони широко застосовуються у складському та виробничому обладнанні, у спеціальній техніці – бурових установках, екскаваторах, тракторах, стаціонарних, колісних та гусеничних кранах, будівельній та ремонтній техніці. Як влаштовані гідравлічні циліндри і в чому полягає їхній принцип роботи?

Гідравлічні циліндри – як це влаштовано?

Робота гідравлічного циліндра 2ПТС4 полягає в перетворенні гідравлічної енергії мінерального масла, що розширюється, в механічну роботу поршня і штока.

Конструкційний гідроциліндр складається з наступних основних елементів:

корпуси – циліндричної труби з гладкою та рівною внутрішньою поверхнею. Корпус виготовляється із міцних сортів сталі, покривається із зовнішнього боку порошковою фарбою для захисту від корозії, бруду та пилу;

кришок – дві заслінки на болтових з’єднаннях, які формують герметичний внутрішній простір і є направляючим елементом для штока;

поршня або плунжера – рухомого сталевого елемента, на який діє гідравлічне масло, що розширюється;

штока – міцного стрижня з нержавіючої сталі із захисним хромованим покриттям;

ущільнювальних елементів – манжетів, кілець, брудознімачів. Ущільнювальні елементи виготовляються із еластичних полімерних матеріалів. Вони захищають внутрішній простір від бруду, води та пилу, запобігають витоку олії під час роботи;

сполучних елементів – болти, пружини, фланці, шпильки, втулки та інші.

Принцип роботи гідравлічного циліндра

Спосіб виконання гідравлічного циліндра залежить від його типу. Основними з них є поршневі односторонні та двосторонні, плунжерні та телескопічні циліндри. У односторонніх поршневих моделях гідравлічне масло подається під тиском в одну порожнину циліндра, змушуючи шток виконувати механічну роботу, а повернення в початкове положення здійснюється під дією сили тяжіння для вертикальних моделей або спеціальної пружини. У двосторонніх поршневих моделях масло поперемінно подається у дві порожнини, змушуючи шток виконувати роботу як у прямому, так і у зворотному напрямках.

Плунжерні гідроциліндри не мають поршня – його роль виконує шток, що має такий самий діаметр, як і внутрішній простір циліндра. Плунжерні моделі можуть бути лише односторонньої дії. Телескопічні циліндри мають шток, що складається з кількох колін різного діаметра – розсуваючись і зрушуючи вони діють подібно до телескопа. Телескопічні моделі можуть бути як односторонніми, так і двосторонніми.