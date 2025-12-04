У Підгородній встановили головну ялинку громади та шопку до Дня Святого Миколая

Напередодні Дня Святого Миколая працівники КП «Підгороднянське» та «Центру культури, дозвілля, туризму та спорту» Підгороднянської сільської ради встановили та прикрасили головну ялинку громади, а також традиційну шопку. Ці святкові атрибути стануть основними осередками зимових свят у громаді і стоятимуть до кінця святкового сезону.

Цьогоріч, з огляду на поточну ситуацію, масових святкувань не планується. Натомість організовуються невеликі заходи для дітей, щоб зберегти святковий настрій для малечі. Як зазначили в сільській раді, головною метою є створити атмосферу родинного свята та дозволити мешканцям громади разом поколядувати, прославляючи народження сина Божого.

Особливу подяку організатори висловлюють родині Коцур із села Підгороднє, яка надала пухнасту ялинку для громади. Дерево з їхнього домогосподарства стало центральною прикрасою святкового простору. “Дякуємо пану Павлу, пані Ірині та Мартусі за цей чудовий подарунок нашій громаді,” — відзначили в Підгороднянській сільраді.

Усі бажаючі можуть відвідати місце встановлення ялинки та шопки, насолоджуючись атмосферою свята в колі родини.