16:44 | 30.08.2024
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На Тернопільщині викрито черговий канал переправлення через кордон ухилянтів

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За процесуального керівництва Чортківської окружної прокуратури слідчими поліції повідомлено про підозру жительці Чорткова за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

У ході досудового розслідування встановлено, що підозрювана неодноразово допомагала ухилянтам укладати фіктивні шлюби з жінками зі встановленою групою інвалідності. Це дозволяло чоловікам безперешкодно відправитися у «весільну подорож» до країн ЄС і вже не повертатися в Україну.

🔹Під час обшуку у її помешканні виявлено та вилучено мобільний телефон із доказами протиправної діяльності.

🔹За організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого щодо кількох осіб та повторно, підозрюваній загрожує до 7 років позбавлення волі.

🔹Заходи з викриття здійснювались спільно зі слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області за оперативного супроводу працівників УСБУ в області.

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