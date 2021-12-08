Розмір ока впливає на короткозорість

Короткозорість стала сьогодні одним із найпоширеніших офтальмологічних захворювань. Як зберегти свій зір, чому треба пити воду, і про користь моркви розповіли лікарі «Оксфорд Медікал» у Тернополі.

У ЛЮДЕЙ З ДИТИНСТВА РОСТУТЬ ОЧІ

– Складно посперечатися з тим, наскільки активним стало життя сучасної людини: багато роботи та мало сну. А що відбувається із зором? Чи є статистика, скільки людей сьогодні потребує корекції зору? Як часто страждають короткозорістю?

– Так, дійсно, ми даємо мало відпочинку своїм очам. Корекції зору потребує кожна 3-я людина на землі, а після 40 років така необхідність виникає практично у кожного.

– Це лише результат певного способу життя, чи є спадковий фактор?

– Генетика у цьому явищі, безумовно, має значення. У короткозорих батьків, як правило, можуть народитися короткозорі діти. Причина у невідповідності рефракційного апарату та передньозадньої осі ока («довжина» ока). 23,5 (максимум 24) міліметра – це нормальна довжина ока дорослої людини. Якщо розмір більше, то це око вже короткозоре. Очі в людини перестають рости у 18-20 років. Після цього віку прогресування короткозорості вже пов’язане з іншими факторами, а не з подовженням очного яблука, наприклад, часте користування смартфоном, комп’ютером, як би банально це не звучало. Ризикують зіпсувати зір і ті, хто працює з дрібними деталями на близькій відстані.

– Чому зір змінюється? Ось ми дивимося телевізор або комп’ютер і що відбувається з очима в цей час?

– Зростає навантаження очного м’яза, людина відчуває сухість та дискомфорт. Також може з’явитися розмитий зір вдалину, вблиз, головний біль, біль у шиї чи спині.

ПИТИ, ДИВИТИСЯ ВДАЛь, МОРГАТИ

– Думаю, відсоток людей, яким знайоме все, що ви перерахували, дуже високий. Проте вираз «гігієна праці» вже практично забувся.

– Про «гігієну праці» кожна людина має подбати сама і правильно організувати собі робоче місце з гарним освітленням. Ми не втомлюємося щоразу нагадувати своїм пацієнтам, що сумарний час роботи за комп’ютером не повинен перевищувати 6 годин, кожні 2 години – перерва на 10-15 хвилин. Якщо робоче місце знаходиться в такому приміщенні, де можна перевести погляд у вікно і дивитися кудись далеко, то це ідеально. Якщо ви сидите спиною до вікна, його слід завішувати, або поставити монітор боком. У жодному разі не можна ставити монітор на підставку та дивитися на нього знизу вгору. Монітор повинен бути нижче рівня очей, а відстань до нього дорівнює витягнутій руці. Корисно тримати на столі пляшечку з водою та випивати протягом дня 2-2,5 літри води. Не забувайте якнайчастіше моргати!

— Чому читати текст на папері простіше, ніж на екрані?

– Промені світла відбиваються від паперу – таке зображення називається відбитим, а те, що ми бачимо на моніторі – це піксельне зображення, що вимагає від нас сильної напруги: ми відкриваємо очі ширше і моргаємо рідше, від чого поверхня ока висихає, з’являється печіння. Тому рекомендують більше пити води, моргати та дивитися в далечінь.

– Що Ви думаєте про дітей, які з року користуються планшетами?

— Дозволяючи дитині довгий час грати в ігри на планшеті, батьки добровільно сприяють погіршенню здоров’я свого малюка. Зовнішня сполучна оболонка ока, що виконує захисну функцію, має невисоку щільність. При інтенсивній роботі на близькій відстані очі дитини швидше піддаються розтягуванню та розвитку короткозорості.

ПРО МОРКВУ І ЙОГУ ДЛЯ ОЧЕЙ

— Гімнастика для очей – наскільки ефективна річ? Чим можна замінити? Чули про йогічну гімнастику, коли треба дивитися на свічку чи інші предмети, торкатися носа та розводити руки, дивлячись на них.

— Як і будь-яка інша, гімнастика для очей ефективна у будь-якому віці. Вправи допомагають покращити кровопостачання очного яблука, у тому числі і м’язи, що відповідають за зміну форми кришталика та фокусування зору. Жодні очні краплі та оперативне лікування її не замінять. Тільки все у комплексі дасть позитивний результат. Дійсно, йога для очей існує. Ось найпростіша вправа: сядьте прямо, розслабтеся, прикрийте очі долонями так, щоб не проникало світло, при цьому долоні повинні лежати м’яко, не треба тиснути на обличчя. Опустіть повіки. Дихайте спокійно. Думайте про щось приємне. Такі короткі перерви по 10-15 хвилин у робочий час допоможуть трохи відпочити. Після виконання вправи, відкривати очі слід поступово, щоб очі могли трохи звикнути до світла.

— Чи правда морква та чорниця допоможуть покращити зір?

— Чорниця та морква допомагають запобігти деяким офтальмологічним захворюванням або сповільнити їх розвиток. Але на гостроту зору ці продукти не впливають.

Кожна людина має ставитись до своїх очей з особливою увагою. Вони допомагають нам пізнавати навколишній світ. І як довго ми зможемо візуально сприймати дійсність залежить від нас самих.

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