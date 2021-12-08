«Бідний» бюджет, тиск та централізація – подарунки влади до Дня місцевого самоврядування, – «УДАР Віталія Кличка» 

День місцевого самоврядування в Україні відзначають 7 грудня.

Сьогодні, всупереч запевненням центральної влади, реформа децентралізації дещо пригальмувала. Окрім цього, спостерігається посилення тиску на місцеве самоврядування, що стримує його розвиток.

Про це заявили у партії «УДАР Віталія Кличка».

– Сильна країна неможлива без потужного місцевого самоврядування. Реформу децентралізації, за якою передбачається передача влади на місцях саме до органів місцевого самоврядування, за оцінками і українських та міжнародних експертів, вважають однією з найуспішніших за всю історію незалежності України. Однак, попри це, центральна влада гальмує процес її завершення. А деякі ініціативи навіть призводять до певного відкату реформи за рахунок посилення тиску на органи місцевого самоврядування, – наголосили в «УДАРі Віталія Кличка».

Представники влади просувають окремі законодавчі ініціативи, спрямовані на зміну балансу повноважень між органами місцевого самоврядування і органами державної влади. Зокрема законопроєкти «Про місто Київ – столицю України» (2143-3) та «Про місцеві державні адміністрації» (4298). Відтак, критично наростає неузгодженість перерозподілу повноважень між місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, вважають «ударівці».

– Дороговказом в реформі децентралізації в Україні є Європейська хартія місцевого самоврядування, де головним є принцип субсидіарності – вирішення конкретних проблем на найближчому до повсякденних потреб людей щаблі влади. Але спостерігається парадокс, що центральна влада продовжує навантажувати місцеву владу обов’язками, але при цьому забирає чи не додає до місцевих бюджетів грошей, – зауважили в партії.

Лідер «УДАРу» Віталій Кличко виступив з ініціативою звернення до парламенту щодо ухвалення нового закону про діяльність органів самоорганізації населення (ОСН). Він відзначив, що ОСН це – представницькі органи, які створюють мешканці міста для вирішення окремих питань місцевого значення. Це будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, районів у містах. ОСН співпрацюють із багатьма установами та організаціями задля вирішення місцевих питань, дають можливість усім охочим брати участь у громадському житті міста.

«УДАР Віталія Кличка» також виокремив принципові кроки, які дозволять забезпечити розвиток місцевого самоврядування в країні:

центральній владі варто відмовитися від подальшої політизації у питанні та вийти на конструктивний діалог між усіма політичними силами і представниками громад країни;

внесення узгоджених з представниками місцевої влади змін до Конституції України, що дозволить завершити реформу децентралізації;

розробка та ухвалення на основі оновленої Конституції законів про столицю та місцеві адміністрації. Верховна Рада має відхилити незбалансовані та неконституційні законопроєкти про столицю (2143-3) та про місцеві державні адміністрації (4298), що загрожують руйнуванням місцевого самоврядування в Україні;

ухвалення закону про діяльність органів самоорганізації населення (ОСН);

збільшення до 80% частки ПДФО, яка залишається в місцевих бюджетах всіх без винятку міст України.

– В умовах наступу, який відбувається на місцеве самоврядування, права та повноваження органів самоорганізації населення дуже важливими, бо це – інструмент місцевої демократії, – резюмували в «УДАРі Віталія Кличка».









