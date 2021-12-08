Підозрюваному у вбивстві 22-річної жінки в Тернополі обрали запобіжний захід

Так, судом 08.12.2021 року задоволено клопотання органу досудового розслідування та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави підозрюваному у вбивстві молодої жінки, тіло якої днями було знайдено на вул. Лозовецькій в м. Тернополі.

Строк тримання під вартою згідно ухвали – до 03.02.2022 року включно. Ухвала підлягає апеляційному оскарженню, проте виконується негайно з часу проголошення.

Нагадаємо, що 22-річна Катерина, яку 5 грудня вбили в одній з квартир на вулиці Лозовецька у Тернополі, росла у благополучній родині в селі Лучка Тернопільського району.

Кілька років тому загибла вийшла заміж, народила дівчинку, якій вже виповнилося 3 роки, батьки купили молодому подружжю житло у межах Великоберезовицької громади.

Чому Катя у вечір 5 грудня опинилася у квартирі 19-річного чоловіка, з яким познайомилася кілька годин до того, сказати важко. Та у той злощасний вечір між 22-річною Катериною та її новим знайомим 19-річним жителем Лановецького району виник конфлікт в орендованій квартирі на вулиці Лозовецька.

Внаслідок сварки, 19-річний молодик близько 20 разів вдарив ножем Катерину у груди та шию, тіло виніс на балкон, де воно пролежало 12 годин, згодом, зранку 6 грудня скинув з балкону, квартиру прибрав, одяг жінки викинув на смітник і втік в одне з сіл Тернопільщини, де його і знайшли правоохоронці. Напівсиротою залишилася 3-річна дівчинка…

Чоловіка затримали відповідно до статті 208 КПК та оголосили підозру за ч.1 ст.115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу. Йому загрожує від десяти до п’ятнадцяти років ув’язнення або довічне позбавлення волі.