Розширюємо простір приміщення: складні міжкімнатні двері



Львів вражає розмаїттям житлових та нежитлових приміщень, та нерідко їхня мала площа спонукає нас шукати способи звільнення місця для підвищення комфорту. У цій статті ми розкажемо про один із них. А саме – про міжкімнатні двері-гармошки.

Двері гармошка відрізняються від розпашних та розсувних: вони сформовані з вертикальних секцій, які при зсуванні складаються у малогабаритний пакет. Коли ж двері зачинені – вони виглядають практично як цільний виріб.

Складні двері мають свої переваги та недоліки. Варто зазначити, що ціни на них варіюються від кількох до десятків тисяч гривень. Першочергово, на вартість впливає матеріал: пластик, дерево (МДФ, шпон, каркасний масив з наповненням) або скло. Також можлива їхня комбінація – усе залежить від дизайнерського рішення.

Плюси двері-гармошки

За роки існування вони зарекомендували себе як практичні, доступні та красиві вироби. Розглянемо детальніше їхні переваги.

Перший та найбільш значущий плюс – допомога в вивільненні простору. Двері-гармошки дійсно можна встановити в найтісніших умовах. На відміну від розсувних, вони не потребують місця для зсуву полотна, адже, як ми вже казали, вони зсуваються у компактний пакет у межах дверного прорізу.

Легко встановлюються. Хоч механізм складання є набором штанг, петель, напрямних, роликів, вам не доведеться його збирати самостійно – він буде вже зібраним на виробництві.

Можливість обирати розміри. Завдяки секційній конструкції можна замовляти двері-гармошку будь-якої ширини, висоти.

Дизайнерські рішення. Великий асортимент структур, кольорів, малюнків, а також поєднань матеріалів дозволяє використовувати їх за будь-якого оформлення приміщення.

Мінуси двері-гармошки

Основним недоліком зазначають нетривкість виробу. Та це, радше, стосується бюджетних моделей, на яких використовують не надто якісні матеріали. Дешевий пластик може з часом деформуватися, особливо за різких перепадів температур чи механічного впливу.

Окремо варто виділити складний механізм дверей-гармошки. За більшої ваги конструкції навантаження на утримуючу роликову систему більшає, а термін ї експлуатації скорочується. У разі потрапляння бруду чи сторонніх предметів вона може почати скрипіти, заклитини або зламатися. Варто оминати найбюджетніші моделі, беручи до уваги якість використаних у конструкції матеріалів. Після встановлення – підтримуйте систему відкривання у чистоті.

Двері-гармошки мають не кращі звукоізоляційні властивості, а також не здатні утримувати тепло на тому ж рівні, що й цілісні конструкції. Особливо це стосується пластикових виробів. Скляні ж моделі важкі, дорогі, їх можна розбити.

Які двері-гармошки обрати?

Найпопулярнішими залишаються конструкції з МДФ, в яких поєдналися хороші експлуатаційні властивості, середня вартість, гарний вигляд. Вони доволі легкі, тому не створюють додаткового навантаження на фурнітуру.

Скло є стійким до вологи, різкої зміни температури, не потребує особливого догляду.

Пластикові варіанти мають найдоступнішу ціну. Вони легкі, завдяки чому навантаження на ролики і петлі – мінімальне.

Якщо ви обираєте двері-гармошки у Львові для історичних будівель, то варто надати перевагу дерев’яним конструкціям. Для новобудов підійдуть будь-які варіанти, залежно від дизайну приміщення.