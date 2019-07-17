Суцільний геморой. Що може ховатися за хворобою?

Геморой недарма став синонімом важкої проблеми. Адже найчастіше через помилковий сором люди запускають цю хворобу, доводячи її до крайнього ступеня. А часом те, що приймають за геморой, виявляється чимось гірше.

Під чужою маскою

Геморой сьогодні не рідкість (особливо у людей середнього віку і жінок після пологів). Багато хто не звертає на нього належної уваги. І дарма, адже він заслужив репутацію одного з самих багатоликих захворювань. За даними досліджень, приблизно у 40% пацієнтів, які все-таки доходять до проктолога зі скаргами на цю недугу, виявляється не це, а зовсім інше захворювання.

Під маскою геморою можуть ховатися як загальні проктологічні хвороби (гострі і хронічні анальні тріщини, запалення періанальної області), так і запальні захворювання кишечника (хвороба Крона, виразковий коліт) і судинні ураження. Але що найнебезпечніше, під личиною геморою може ховатися рак. Тому, якщо є підозрілі симптоми, треба негайно йти до лікаря.

Приводами для термінового візиту до проктолога служать:

зниження рівня гемоглобіну в крові;

стійкі повторювані запори і неефективність проносних препаратів;

виділення крові із заднього проходу;

запори, що чергуються з проносом;

безпричинна втрата ваги, підвищена слабкість і стомлюваність;

наявність онкологічних захворювань у близьких родичів.

Однак чекати симптомів, щоб відвідати проктолога, зовсім необов’язково. Адже, якщо говорити про рак товстого кишечника, то явні ознаки цієї хвороби з’являються далеко не на перших стадіях. Але в той же час ця патологія розвивається відносно повільно, тому проведення своєчасної діагностики дуже ефективне в плані раннього виявлення раку кишечника. Адже пухлина в цьому органі «виростає» з поліпів, і, якщо вчасно їх виявити і видалити, можна уникнути страшної хвороби.

«Мені б свічки якісь …»

Якщо ж діагноз «геморой» підтвердиться, не варто боятися. Сучасні хірургічні методики дозволяють позбутися від геморою без ускладнень. А на ранніх етапах захворювання цілком можна обійтися зовсім без хірургії. Але навіть консервативне лікування повинне бути вибрано фахівцем. Адже далеко не будь-які мазі і свічки будуть ефективні, треба йти до проктолога, щоб той виписав саме той засіб, який буде показаний в конкретному випадку.

Перед тим як призначити лікування, лікар повинен обстежити хворого. І хоча діагноз «геморой» може бути поставлений шляхом звичайного огляду, проте не варто відмовлятися від сучасних діагностичних методик (аналіз калу на приховану кров, ректороманоскопія). Раптом під маскою цієї хвороби ховається щось інше?

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