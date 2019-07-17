Іван Ковалик і його друзі закликали жителів Тернополя

Іван Ковалик з товаришами закликали українців проголосувати 21 липня. Кандидат в депутати Верховної Ради від Тернополя наголосив, що кожен здатен змінити хід історії своїм відданим голосом.

“Поки українські військові боронять нашу державу від загарбника, нам треба лише віддати свій голос цієї неділі.

Закликаємо всіх обов’язково прийти, проголосувати і взяти участь у цих виборах! Адже політика буде такою, якою ми її зробимо! У нас є шанс! ”, – закликає Іван Ковалик.