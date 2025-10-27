Трагедія на Тернопільщині: водій Hyundai врізався спочатку у відбійник, а тоді в електроопору

24 жовтня 2025 року о 01:36 на спецлінію Теребовлянського відділення поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Кровинка. В результаті аварії постраждав водій автомобіля Hyundai Tucson, який не впорався з керуванням на трасі “Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече”.

Водій, 41-річний чоловік, зіткнувся спочатку з бетонним відбійником, а потім врізався в електроопору. Унаслідок удару водія було госпіталізовано до терапевтичного відділення лікарні з травмами. Наразі його стан стабільний.

Поліція розпочала перевірку і вирішує питання про відкриття адміністративного провадження за статтею 124 КУпАП, що передбачає відповідальність за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, дорожніх споруд чи іншого майна.

Обставини події встановлюються.