У Тернополі 16-річний хлопець на електросамокаті збив дитину

26 жовтня 2025 року в Тернополі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю неповнолітнього водія електросамоката. Пригода сталася близько 19:08 у парку «Сопільче», коли 16-річний хлопець на електросамокаті збив 7-річного хлопчика, який рухався по велодоріжці.

Зіткнення сталося на спеціально облаштованій доріжці, призначеній для велосипедистів, але водій електросамоката не дотримався правил дорожнього руху. Хлопчик отримав травми і був госпіталізований до медичного закладу. Його стан наразі стабільний, але обставини події встановлюються поліцією.

Поліцейські нагадують усім учасникам дорожнього руху про важливість дотримання правил, зокрема, що велодоріжки призначені тільки для велосипедистів, а електросамокати повинні рухатися в межах дозволених маршрутів.

Особливу увагу водії повинні приділяти пішоходам, особливо дітям, особам з інвалідністю та тим, хто пересувається на колісних кріслах. Це вимога Правил дорожнього руху, покликана забезпечити безпеку найуразливіших учасників руху.

Поліція закликає пішоходів бути уважними та обережними під час руху по велодоріжках, а водіїв електросамокатів – дотримуватись правил і рухатися з обережністю, щоб уникнути подібних аварій у майбутньому.

