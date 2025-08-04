ТОП-5 популярных морепродуктов для суши-меню

Если суши – это гастрономическая визитка заведения, то морепродукты для суши – как подпись шефа. Для HoReCa это означает одно – продукт должен не только нравиться гостю, но и быть удобным в работе, иметь стабильное качество и сохранять текстуру после размораживания. В компании Морской Дом вы найдете морепродукты оптом, подходящих под каждый из этих критериев. И в этой подборке собрали именно те морепродукты для суши которые чаще всего заказывают профессиональные суши-мастера.

ТОП-5 самых популярных морепродуктов для суши

У суши-меню нет второстепенных ингредиентов – все должно работать безупречно: от слайса тунца до мельчайшей икринки. Шефы это знают и выбирают проверенное, вкусное и качественное. Мы с командой Морской Дом проанализировали закупочные тренды наших клиентов и собрали пятерку морепродуктов, которые чаще всего используются на профессиональные кухни. Эти позиции не просто популярны, они стали гастрономическим “золотым стандартом” в суши-меню и мы предлагаем морепродукты разновидности:

Угорь – для классических роллов из унаги, запеченных суши, темпура. Угорь имеет выраженный, немного сладковатый вкус. Тунец – идеален для сашими, тартара, а также роллов с минимумом ингредиентов. Кроме этого, тунец хорошо режется, сохраняет цвет и плотность. Креветка – уже очищенная, без головы, нежная на вкус, универсальная, которая используется как в горячих, так и холодных блюдах. Икра мойвы Masago – добавляет хрусткость, цвет и яркий акцент, а потому часто используется как топпинг. Сурими (крабовое мясо) – оптимальное решение для приготовления роллов, сетов и суши для доставки.

Благодаря широкому ассортименту Морской Дом обеспечивает продукцией как премиальные рестораны, так и популярные заведения по доставке суши по всей стране.

Как выбрать морепродукты для суши-меню

Выбирая морепродукты для суши, следует учитывать не только их вкус. Важно также стабильность качества и удобство в работе кухни. Поэтому при закупке важно обратить внимание на:

Формат обработки: удобно ли работать с продуктом? Нужна ли дополнительная очистка или размораживание?

Текстура: плотная, цельная, без избыточной влаги – именно такая рыба подходит для роллов, не крошится и хорошо нарезается.

Температурная цепь: морепродукты должны быть один раз заморожены шоковым методом и транспортироваться в соответствующих условиях.

Дату замораживания и маркировки – это не просто формальность, а гарантия того, что вы работаете с честным поставщиком, не скрывающим происхождение рыбы и условиями ее хранения.

Разновидности и классификация морепродуктов

Для заведений сегмента HoReCa важно понимать, что существует определенная классификация морепродуктов по типу термообработки и способу применения. Так, выделяют следующие разновидности:

Сырые морепродукты для приготовления сашими, тартара, классических роллов. К этой категории относятся: тунец, лосось, окунь.

Обработанные, то есть маринованные, копченые и вареные морепродукты, в частности угорь, креветки, сельдь.

Декоративны или вспомогательны, а именно икра мойвы, имитированная икра, сурими.

Каждый продукт имеет свою кулинарную функцию, и грамотное сочетание разных типов создает полноценное предложение, адаптированное под ваш концепт.

Где закупать морепродукты для суши в Украине

Ресторанная кухня – это не место для риска, а особенно когда речь идет о морепродуктах. Если вам важно качество ингредиентов, логистика, постоянное наличие и профессиональное сопровождение – работайте с надежными поставщиками. Морской Дом – это проверенный временем поставщик, который более 28 лет поставляет лучшие морепродукты для суши всех видов в соответствии со стандартами ресторанной кухни и другими ингредиентами из Азии. Если вы хотите избежать сезонных колебаний, проблем с поставками или нестабильного качества – заказывайте в Морском Доме!