 У Тернополі чоловік підпалив будинок колишньої дружини

Небезпечний інцидент стався у Тернополі ввечері 2 серпня: після побутового конфлікту 56-річний чоловік підпалив будинок своєї колишньої дружини. Пожежа виникла близько 23:00, про що потерпіла одразу повідомила на лінію 102.

За її словами, невідомий підпалив вхідні двері приватного будинку. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції. Під час перевірки з’ясувалося, що палієм виявився її колишній чоловік.

Як встановили правоохоронці, напередодні між подружжям виник конфлікт. Жінка звернулася до поліції по допомогу, й у результаті чоловікові вручили тимчасовий заборонний припис — йому заборонялося наближатися до ексдружини та її житла.

Попри це, чоловік порушив обмеження і прийшов до її будинку вночі, після чого влаштував підпал. Вогонь знищив вхідні двері та частково пошкодив дерев’яні сходи. Попередня сума збитків — близько 50 тисяч гривень.

Як зазначають у поліції, фігурант уже мав проблеми із законом. Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання про притягнення його до кримінальної відповідальності.