На Підволочиській трасі водій BMW збив 16-річного пішохода

Увечері 2 серпня близько 22:40 на Підволочиській трасі неподалік автозаправної станції сталася серйозна ДТП за участю неповнолітнього пішохода.

Як повідомили в поліції, водій BMW 320D, рухаючись у напрямку села Смиківці, здійснив наїзд на 16-річного тернополянина, який переходив дорогу поза межами пішохідного переходу.

Підліток отримав численні травми. Його госпіталізували до лікарні. Стан хлопця уточнюється.

На місце викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці встановлюють обставини події. У водія взято зразок крові для перевірки на алкоголь.