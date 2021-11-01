Вузлик зав’яжеться, вузлик розв’яжеться або чому геморой – проблема сьогодення

Багато хто дуже соромиться геморою, хоча насправді цього робити не треба. Геморой – одне з найчастіших порушень стану здоров’я, з яким протягом життя стикаються 8 осіб із 10. Навіть Наполеон страждав від геморою. Кажуть, що божевільний біль, який відчував імператор, зробив свій внесок у його нищівну поразку при Ватерлоо. Але геморой не повинен бути вашим Ватерлоо. Звичайно, для більшості з нас тема ця дещо делікатна і при слові «геморой» ми починаємо сором’язно червоніти і відводити убік погляд.

Отже, перестаньте червоніти, сідайте зручніше і читайте, що говорять про цю поширену проблему фахівці.

Геть хибний сором!

Назва цього захворювання походить від грецького haimorrhois – кровотеча. Це – одна з найпоширеніших недуг. Ті чи інші ознаки геморою або варикозного розширення вен прямої кишки є у 80% дорослих людей.

У групі ризику – люди, які займаються важкою фізичною працею або, навпаки, ті, хто веде переважно сидячий спосіб життя. Штангісти, мотоциклісти, наїзники, стрибуни і всі спортсмени, чия праця пов’язана з підняттям тяжкості теж ризикують опинитися серед пацієнтів колопроктолога. Велике значення має і спадкова, вроджена слабкість вен.

Супутніми факторами ризику для розвитку геморою є також ожиріння, любов до гострої, жирної та копченої їжі, захворювання органів малого тазу, хронічні закрепи або, навпаки, часті напади діареї. Зі шкідливих звичок, які провокують геморой, можна назвати звичай довго засиджуватися в “кімнаті задумливості”. Лікарі-проктологи люблять повторювати, що туалет – не бібліотека, тому заходити туди потрібно ненадовго і лише по прямій справі.

Найкраща профілактика захворювання полягає в тому, щоб намагатися більше рухатися, менше перенапружуватися, відмовитися від надлишку м’ясних та гострих страв, частіше вживати багаті на клітковину овочі та фрукти, пити не менше 1,5 – 2 л рідини на день, стежити за регулярністю стільця.

А головне – це своєчасне звернення до лікаря. Ускладнених форм геморою було б значно менше, якби люди за першого ж відчуття дискомфорту у прямій кишці відразу йшли до проктолога, а не терпіли б до останнього. Відкладати візит до лікаря за наявності явних тривожних симптомів, таких як біль, свербіж, виділення крові із заднього проходу, небезпечно ще й тому, що ті ж ознаки бувають і при небезпечніших захворюваннях – поліпах та раку прямої кишки.

Вузлик проблем

Для діагностики лікар проводить огляд та пальцеве дослідження прямої кишки. У ряді випадків потрібне застосування додаткових методів дослідження, таких як аноскопія, ректороманоскопія чи колоноскопія. У ході цих досліджень за допомогою спеціальних апаратів, введених у просвіт кишки, фахівець оглядає внутрішню її поверхню. Методи безболісні. З їх допомогою можна встановити стадію запального процесу та вибрати спосіб лікування: консервативний чи хірургічний.

Якщо обстеження покаже, що з операцією можна почекати, лікування починається, як правило, з профілактики запорів і проносів. Лікування геморою – завжди комплексне. Якщо проблема – у поганій роботі кишечника, знадобиться відновлювати нормальну функцію товстої кишки. Якщо корінь зла – у сидячому способі життя та стресах – лікар “пропише” заняття спортом та заспокійливі “травки”.

Процедури вихідного дня

На ранніх стадіях геморою можна уникнути радикальних хірургічних методів. За відсутності ускладнень (рекомендується амбулаторне лікування. Найбільш поширене – лігування та інфрачервона коагуляція.

Спершу давайте поговоримо про лікування гемороїдальних вузлів латексними кільцями. У цьому випадку використовується спеціальний апарат – лігатор, що є порожнистим циліндром з латексним кільцем. За допомогою автоматичного вакуумного насоса гемороїдальний вузол втягується в просвіт лігатора, після чого на основу вузла накидається латексне кільце. Стягування тканини вузла і судин, що його живлять, викликає ішемію і некроз, і через 7-10 діб вузол відпадає. Процедура не потребує знеболювання.

Сутність інфрачервоної коагуляції полягає у дії на ніжку внутрішнього гемороїдального вузла світлової енергії певної довжини хвилі. Інфрачервоне світло в тканинах перетворюється на тепло, тепловий потік енергії коагулює поверхню гемороїдального вузла і водночас настає скорочення припливу крові до гемороїдального вузла. При великих розмірах вузла може знадобитися обробка поверхні в 3-4 точках для досягнення результатів лікування.

Головна перевага цих методів – мала травматичність. Всі вони проводяться амбулаторно, без застосування анестезії, не викликають сильних болючих відчуттів.

Дозвольте собі життя без болю!

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