У Тернополі пітбуль загриз на смерть йорка на очах у дитини

Суддя Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу представника Володимира К. на постанову Тернопільського міськрайонного суду від 30 вересня 2021 року.

Як встановлення судом, уранці, 28 липня 2021 року, потерпіла Лариса П. разом із маленькою дитиною та собакою породи бівер-йоркширський тер’єр перебували на дитячому майданчику поблизу житлового будинку на вул. Бережанська у м. Тернопіль. У цей час Володимир К. вигулював двох своїх собак породи американський пітбультер’єр без намордників та допустив, що один із псів вкусив бівер йорка на очах у дитини. Внаслідок отриманих травм собаку врятувати не вдалось.

Постановою Тернопільського міськрайонного суду Володимира К. визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 154 КУпАП (вигулювання собак без повідків і намордників, що заподіяло шкоду здоров’ю людей або їх майну) та накладено адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 85 грн із конфіскацією собаки породи пітбуль. Також із чоловіка стягнуто судовий збір.

Не погодившись із судовим рішенням суду, адвокат Володимира К. подав апеляційну скаргу та просив скасувати постанову суду першої інстанції та закрити провадження у справі у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

У судовому засіданні Тернопільського апеляційного суду суддя розглянула матеріали справи, заслухала пояснення обох сторін і прийшла до висновку, що судом першої інстанції винесено законне, обґрунтоване та вмотивоване рішення і підстав для його скасування немає. Вина Володимира К. підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення, письмовими поясненнями потерпілої Лариси П., відеозаписом із нагрудних відеокамер поліцейських. Зокрема, на відеозапису Володимир К. не заперечував, що вигулював своїх собак без намордників, при цьому підтвердив, що одна із них завдала смертельні ушкодження бівер йорку потерпілої.

Стосовно доводів апелянта, що протокол працівника поліції не відповідає вимогам закону, оскільки містить посилання на “Правила благоустрою м. Тернопіль” від 19.05.2011 року, що вже втратили чинність, апеляційний суд зазначив, що диспозиція ч.2 ст.154 КУпАП передбачає відповідальність за вигулювання собак без намордників, що спричинило заподіяння шкоди майну людей. Тобто зазначена норма статті чітко описує дії інкримінованого Володимиру К. адміністративного правопорушення та, у свою чергу, не є банкетною нормою права.

Також апеляційний суд вказав, що вигул бійцівських собак, до яких належить і пітбуль, повинен бути лише в намордниках, оскільки, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 липня 2002 року № 944, власники собак цієї породи підлягає обов’язковому страхуванню за шкоду, що може бути заподіяна третім особам.

З урахуванням наведеного, Тернопільський апеляційний суд апеляційну скаргу адвоката Володимира К. залишив без задоволення, а постанову Тернопільського міськрайонного суду – без змін, – повідомляє пресслужба Тернопільського апеляційного суду.