Як і за яким принципом працює онлайн казино

Онлайн-казино є спеціальними програмами або інтернет-сайтами, що дозволяють користувачам грати в азартні розваги, при цьому деякі з майданчиків надають можливість грати на несправжні гроші (соціальні казино).

Деякі з подібних сервісів не дотримуються принципів чесної гри і не захищають своїх користувачів, тому в деяких країнах, наприклад, у Великій Британії для гравців відкрито винятково дозволи з боку регулятора та сертифіковані онлайн-ресурси. Таким чином, забезпечується чесність і порядність при обробці будь-яких операцій у кращих онлайн казино для зручності користувачів. Читайте за посиланням про то як працюють ігрвоі автомати в онлайн казино та які їх особливості.

Принципи роботи казино в інтернеті

Ресурс працює на програмному забезпеченні, яке було випущено програм для гемблінгу. Наявність ігор від відомих брендів свідчить про високий статус закладу.

Ігровий процес здійснюється на сервісі виробника, щоб безпосередньо творці гри могли проконтролювати безперебійність роботи своїх програм, а також своєчасно виконувати їх налаштування.

Ігри від одного виробника, розміщені на різних сайтах, об’єднані в одну мережу, дозволяючи сформувати джек-пот зі ставок гравців.

Сайт, на якому зареєстрований гравець, знаходиться під контролем фірми-оператора. До її обов’язків входить проведення операцій введення-виведення коштів, залучення нових клієнтів. Розробка бонусних турнірів та акцій, надання технічної підтримки та консультація користувачів з різних питань.

Створювач програмного забезпечення та оператор укладає договір про партнерство, при цьому виробник контролює правильність роботи своїх програм та виключення ймовірності обману клієнтів.

Все програмне забезпечення онлайн казино систематично перевіряється незалежними організаціями. Статусні ресурси завжди інформують своїх користувачів про терміни перевірки та назву організації, яка її здійснювала.

Міфи про слоти в казино

Існує поширений міф про те, що у певний проміжок гри програма може підвищити шанси гравця на виграш. Насправді, це зовсім не так. Механізми будь-якого слота немає пам’яті. Це означає, що комп’ютер не знає чи виграв гравець або програв, грає він протягом 10 хвилин або кількох годин. Усі комбінації виникають з допомогою спеціальних математичних алгоритмів. Результат гри ніколи не стане запланованим або логічним результатом, тому що кожна з дій є простою послідовністю комбінацій.

Це означає, що теоретично гравець може двічі поспіль виграти джекпот. Однак на практиці це вкрай малоймовірно, тому що кожна з таких комбінацій складається із тридцяти двох шістнадцяткових символів, тому зрозуміти принцип роботи слотів в інтернет-казино нереально. Генератор випадкових чисел може видавати лише випадкові варіанти, а частота виграшних комбінацій залежить тільки від правил конкретної гри. Ознайомитись з ними можна у спеціальному розділі на сайті оператора.

Якщо гравець зробив уже кілька десятків обертань, а виграшу досі немає, рекомендується змінити гру. Кількість обертань ніяк не відбивається на шансах виграти у наступних спробах, тому що кожне обертання є незалежним і не враховує результати попередніх.

Також не варто вірити, що шанс виграти підвищується зі збільшенням ставки. Генератору випадкових чисел абсолютно байдужий той факт, яку суму поставив на кін гравець, один долар чи мільйон. Єдине, що гарантує цей генератор – це відсоток виграшу. Однак не варто постійно грати в один і той же автомат, очікуючи на великий виграш. Іноді він може очікувати в інших слотах, різноманітність яких зараз надзвичайно велика.

RTP у слотах: що це таке та основні принципи

Під цим терміном мається на увазі заданий розробником у кожному ігровому автоматі відсоток виплати гравцю, читайте тут від чого залежить виграш в ігрових автоматах. Цей показник вказує співвідношення між виграшем користувача та доходом казино. Якщо RTP складає 95%, це означає, що на частку гравця припадає 95% від розміру ставки, а казино отримає лише 5%. Однак це не означає, що гравець отримає з кожного долара 95 центів. Насправді він може виграти джекпот вже після кількох ставок або отримати виграш через кілька десятків прокруток. Все це залежить від генератора випадкових чисел.

RTP враховує таку його властивість, як дисперсія. Це означає, що потрібно виконати сотні обертів для встановлення справедливого значення RTP. У кожному окремому слоті цей відсоток залежить від обраної творцями математичної моделі, а також вимог до законодавства конкретної держави. У більшості випадків значення РТП знаходиться в межах від 80 до 95%, залежно від держави.