Як правильно розпоряджатися своїм бюджетом: 6 правил багатих людей
Всі фінансово грамотні люди знають: багатий не той, хто заробляє багато, а той, хто правильно витрачає зароблені гроші. Заможним може стати кожен, варто лише дотримуватись певних правил.
Як стати багатим?
Є багато ілюзій, які стосуються матеріального стану людини. Наприклад, деякі переконані, що розбагатіти не важко, достатньо виграти у лотерею, наприклад, чи зірвати джекпот в онлайн казино, граючи в гральні автомати. Насправді, стати багатим справді не важко. Ось кілька правил, за якими живуть та витрачають гроші фінансово грамотні люди:
- Купують стокові речі. Причому це стосується не тільки одягу: меблі, побутова техніка, автомобілі теж не варто купувати нові. Багатим людям не потрібно купувати дорогі брендові речі, щоби довести свій статус суспільству. Віддають перевагу стоковим речам, а заощаджені кошти вигідно вкладають.
- Роблять доступні покупки, які не завдають значних збитків гаманцю. Крім цього, ніколи не купують у кредит, бо розуміють, що це дорога в нікуди, а численні відсотки завдадуть непоправної шкоди їхньому бюджету.
- Віддають перевагу якісним речам, які слугуватимуть роками. Не ведуться на маркетингові хитрощі й не купують дешевий неякісний товар. Як показує практика, така економія ні до чого хорошого не призводить, дешеві неякісні речі зношуються швидше і купувати їх потрібно частіше, що зрештою призводить до значних переплат.
- Готові чекати на вигідні пропозиції роками і не ведуться на миттєвий прибуток. “Тихіше їдеш — далі будеш” – ось головне кредо їхнього життя. Поводяться вкрай розумно і виважено, коли йдеться про інвестування власних коштів.
- Постійно працюють. Для них немає поняття “пенсійного віку”. Фінансово грамотні люди займаються улюбленою справою, тому що тільки так можна досягти успіху.
- Планують бюджет. Завдяки цьому завжди точно знають скільки грошей принесе їм їхній бізнес, оренда, депозити, а скільки потрібно буде витратити. У них завжди все розплановано та розписано.
Економія як основа поведінки фінансово грамотної людини
Економія є запорукою фінансової незалежності та матеріального достатку. Її головний принцип звучить так: не можна робити необдумані покупки. Багаті люди ніколи не купують те, що їм не потрібне, про що вони не думали і те, що вони не включали до своїх витрат. Ідучи до супермаркету, всі вони мають обмежений бюджет та конкретний список товарів, які потрібно купити. Це дуже дієвий спосіб, який допомагає уникнути непотрібних покупок, а заощаджені гроші завжди можна вкласти вигідніше.
І на завершення хотілося б підкреслити, що заможні люди ніколи не показують суспільству свого статусу. Як правило, фінансово інтелектуальні люди нічим не відрізняються у натовпі. Вони одягнені у звичайний одяг та їздять на звичайних автомобілях. Вони не демонструють оточуючим свій стан та ніколи нікому нічого не доводять.