Як правильно розпоряджатися своїм бюджетом: 6 правил багатих людей

Всі фінансово грамотні люди знають: багатий не той, хто заробляє багато, а той, хто правильно витрачає зароблені гроші. Заможним може стати кожен, варто лише дотримуватись певних правил.

Як стати багатим?

Є багато ілюзій, які стосуються матеріального стану людини. Наприклад, деякі переконані, що розбагатіти не важко, достатньо виграти у лотерею, наприклад, чи зірвати джекпот в онлайн казино, граючи в гральні автомати. Насправді, стати багатим справді не важко. Ось кілька правил, за якими живуть та витрачають гроші фінансово грамотні люди:

Купують стокові речі. Причому це стосується не тільки одягу: меблі, побутова техніка, автомобілі теж не варто купувати нові. Багатим людям не потрібно купувати дорогі брендові речі, щоби довести свій статус суспільству. Віддають перевагу стоковим речам, а заощаджені кошти вигідно вкладають.

Роблять доступні покупки, які не завдають значних збитків гаманцю. Крім цього, ніколи не купують у кредит, бо розуміють, що це дорога в нікуди, а численні відсотки завдадуть непоправної шкоди їхньому бюджету.

Віддають перевагу якісним речам, які слугуватимуть роками. Не ведуться на маркетингові хитрощі й не купують дешевий неякісний товар. Як показує практика, така економія ні до чого хорошого не призводить, дешеві неякісні речі зношуються швидше і купувати їх потрібно частіше, що зрештою призводить до значних переплат.

Готові чекати на вигідні пропозиції роками і не ведуться на миттєвий прибуток. “Тихіше їдеш — далі будеш” – ось головне кредо їхнього життя. Поводяться вкрай розумно і виважено, коли йдеться про інвестування власних коштів.

Постійно працюють. Для них немає поняття “пенсійного віку”. Фінансово грамотні люди займаються улюбленою справою, тому що тільки так можна досягти успіху.

Планують бюджет. Завдяки цьому завжди точно знають скільки грошей принесе їм їхній бізнес, оренда, депозити, а скільки потрібно буде витратити. У них завжди все розплановано та розписано.

Економія як основа поведінки фінансово грамотної людини

Економія є запорукою фінансової незалежності та матеріального достатку. Її головний принцип звучить так: не можна робити необдумані покупки. Багаті люди ніколи не купують те, що їм не потрібне, про що вони не думали і те, що вони не включали до своїх витрат. Ідучи до супермаркету, всі вони мають обмежений бюджет та конкретний список товарів, які потрібно купити. Це дуже дієвий спосіб, який допомагає уникнути непотрібних покупок, а заощаджені гроші завжди можна вкласти вигідніше.

І на завершення хотілося б підкреслити, що заможні люди ніколи не показують суспільству свого статусу. Як правило, фінансово інтелектуальні люди нічим не відрізняються у натовпі. Вони одягнені у звичайний одяг та їздять на звичайних автомобілях. Вони не демонструють оточуючим свій стан та ніколи нікому нічого не доводять.