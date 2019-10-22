Абстрактні історії тернопільських стін (фото)

Плями на стінах схожі на хмари — у них кожен може побачити своє.

Не всі стіни надаються до того, аби на них отак медитувати. Сучасні фарби дуже часто віднаджують навіть бажання дивитись на поверхні, вкриті ними.

Зовсім інакше, коли мовимо про фасади, вкриті тиньком. По-перше, у нього чи не завжди приємний колір. По-друге, його текстура відмінна від тієї, котру мають сучасні матеріали, а тому й старіє він, сказати б, благородно.

Те, як вицвітають старі стіни, які знаки на них утворюються від взаємодії із середовищем —робить їх неповторними. Можна нафантазувати, що у цих плямах відбитки історії. Зрештою, десь так воно і є.

Анна Золотнюк.