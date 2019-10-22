У Тернополі — прем’єра фільму «Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго»

Запрошуємо на тернопільську прем’єру музичної документальної трагікомедії Надії Парфан «Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго». Захід відбудеться 26 жовтня о 19:00 у кінотеатрі «Сінема Сіті» на вул. Текстильна, 28ч.

Гостею показу стане одна з героїнь фільму, диспетчерка Галина Омелянівна Бівол, яка особисто представить стрічку і відповість на питання глядачів. На початку роботи над картиною саме вона мала стати головною героїнею, та врешті їй дісталася одна з ролей у цій поліфонічній історії. Галина Омелянівна весь день працює у диспетчерській, відповідаючи на дзвінки розгніваних споживачів — іноді курйозні, але частіше просто грубі. Та при цьому не втрачає усмішки. Вечорами, коли співробітники розходяться по домах, вона залишається у кабінеті сама і вчить нові пісні.

Фільм розповідає про профспілковий хор, у якому співають диспетчери, ремонтники, слюсарі, бухгалтери. Комунальники пишаються своїми творчими здобутками, але керуються принципом «спочатку людям тепло — а вже потім співати». Опалювальний сезон вносить корективи у графік репетицій. Трудовий колектив намагається полагодити застарілі комунікації, поки споживачі штурмують гарячу лінію з вимогами та прокльонами. Чи зігріє холодну батарею українська народна пісня?

24 жовтня фільм виходить у прокат у тернопільському кінотеатрі «Сінема Сіті». Також його побачать глядачі у Києві, Івано-Франківську, Львові та Харкові.

Стрічку створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно, за сприяння телеканалу Current Time та Львівської кінокомісії. Світова прем’єра відбулася на фестивалі Visions du Réel у швейцарському місті Ньйон. Українська — у європейському конкурсі документальних фільмів Одеського міжнародного кінофестивалю. У вересні права на фільм придбала японська компанія NHK — найбільший телерадіомовник в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Про режисерку

Надія Парфан — українська режисерка, продюсерка та кураторка культурних проектів. Народилася в Івано-Франківську. Вивчала культурологію, урбаністику та соціальну антропологію. З 2012 по 2013 роки брала участь у програмі Фулбрайта у Філадельфії, США. У 2014—2015 пройшла курс документальної режисури у Кіношколі Анджея Вайди у Варшаві, Польща. У 2019 році — курс документальної режисури у Школі кіно і телебачення у Лондоні, Велика Британія.

Фільмографія

2019 – Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго

2017 – Новосілля

2016 – Reve ta Stohne on Tour

2014 – Екзарх

Партнер прокату в Тернополі: Тернопільська кінокомісія

Інформаційна підтримка: UA: Культура, Український тиждень, Громадське радіо, Moviegram

Офіційний український трейлер: