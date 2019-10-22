«За фахом – стоматолог, а за покликом серця – боєць» – Сергій Коновал отримав орден

«За фахом – стоматолог, а за покликом серця – боєць» – ці слова про Коновала Сергія Сергійовича, якого 14 жовтня нагородили орденом «Лицарський хрест добровольця».

Коновал Сергій Сергійович (позивний «Норд») народився 29 травня 1992 року у Тернополі, закінчив ЗОШ № 19 та Тернопільський національний медичний університет ім. Горбачевського. У 2013 році був на Майдані, а у березні 2014 року пішов на війну. Воював у складі ДУК «Правий сектор», «Госпітальєри». Потім – боєць 6-ї резервної сотні ДУК «Правий сектор», зараз є її командиром.

– Ми ще не перемогли, війна триває, тому я надіюся, що український народ буде все більше консолідуватися для того, аби здобути перемогу, – зауважив Сергій Коновал.

У свої 27 років Сергій Коновал пройшов бої у Станиці Луганській, Пісках, Мар’їнці. Неодружений. Нагороджений медаллю «Доброволець АТО» та відзнакою «Боєць, ветеран ДУК «Правий сектор».