Тернопільщина втратила двох рятувальників – загинули Василь Танасишин та Роман Гнатів

Родину рятувальників Тернопільщини спіткала непоправна втрата, повідомляють в Головному Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

Сьогодні обірвалося життя двох рятувальників. Трагічно загинули майстер-сержант ТАНАСИШИН Василь Орестович, водій 14-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Тернопільській області, та майстер-сержант ГНАТІВ Роман Володимирович, пожежний-рятувальник 14-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Тернопільській області.

Це тяжка і болісна втрата для всієї служби, для колег і побратимів, для кожного, хто знав і працював поруч з ними.

Розділяємо ваш біль і схиляємо голови в глибокій скорботі.